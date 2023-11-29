Росія шпигує за Україною. Чому Захід продає Москві супутникові знімки

Росія вивела на системний рівень купівлю на Заході супутникових знімків, через підставні фірми, пише військовий оглядач Олександр Коваленко . Йому незрозуміло — як таке може відбуватися на другий рік війни?

Росія вивела на системний рівень купівлю супутникових знімків, через підставні фірми.

Здійснюється цей процес через фірми-прокладки, які закуповують для потреб російських спецслужб і безпосередньо МО РФ у приватних компаній супутникові знімки як території України, так і інших країн.

Зокрема, за наявною інформацією, такі дані від Росії отримувало терористичне угруповання ХАМАС через третіх осіб, зокрема — Іран.

Звичайно, в контексті цієї інформації можна було б пожартувати, мовляв, "велика космічна наддержава" обмежена в супутниковому угрупованні настільки, що звертається до приватників! Тим паче, що буквально напередодні, 25 листопада, було запущено ракету-носій "Союз-2.1б", яка вивела на орбіту комплекс оптико-електронної розвідки 14Ф156 "Раздан". "Раздан" належить до класу російських супутників оптико-електронної розвідки "нового покоління", але собою він не поповнює наявну "армію" супутників РФ, а замінює супутники серії "Персона".

Росія запускає супутники, які їй мало що дають Фото: РБК

Щодо "Персони" окрема історія, адже загалом їх було запущено 3, але наразі функціонують лише два і то, один треба терміново замінювати, а другий ще трохи протягне. Тож, не зовсім зрозуміло, "Раздан" компенсуватиме втрачений 3-й супутник "Персона" чи замінить той, що на останньому виснаженні з двох, що залишилися?

Але мова не про те, а про те, що з 2022 року регулярно надходить інформація щодо активності пов'язаних із Росією контор, частіше одноденок, але не завжди, які скуповують супутникові знімки. Ясна річ, що компанію-одноденку складно притягнути до відповідальності та відстежити, але продають їм ці дані аж ніяк не хлопчики з шарашкіної контори, а великі, зареєстровані та такі, що діють у полі західного законодавства, компанії.

Загалом, запитання до партнерів вельми і вельми недвозначне. Добігає кінця 2023-й рік...🤔

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