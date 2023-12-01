США завдали поразки Росії. Як Америка стала нафтовим гігантом і позбавила Москву важливого козиря

США вийшли на рекордну кількість видобутку сирої нафти, пише блогер Роман Комиза . Це дає в руки Америці потужний інструмент, що дає змогу боротися з нафтовим шантажем і засмучувати велику гру Росії.

США вийшли на рекордну кількість видобутку сирої нафти: 13.2 млн барелів на день.

Зараз про це мало говорять, але, по суті, це нова, унікальна властивість Заходу (на чолі зі США), яка дає йому змогу уникати нафтової кризи, причому в розпалі відразу двох "нафточутливих" воєн: з одного боку, наймасштабнішої після Другої Світової війни в Європі (війни в Україні, де агресор — один з найбільших експортерів нафти і газу — РФ), а з іншого — війни на Близькому Сході (де у відповідь на напад бойовиків ХАМАС на півдні країни, ізраїльська влада завдала удари по Газі, а подальший перебіг подій може будь-якої миті безпосередньо втягнути в конфлікт інші країни регіону, пов'язані з видобутком нафти і маршрутами її транспортування).

Ще років 20 тому, за аналогічних розкладів, ціни на нафту могли б з легкістю злетіти до $150 -$200 за барель. А зараз вони все ще утримуються в коридорі $70-$90. І є досить висока ймовірність того, що цей коридор протримається до літа, а може й довше. Подивимося.

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