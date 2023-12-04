200 ракет на місяць плюс "шахеди". Чого варто очікувати від Росії цієї зими

Блогер Роман Шрайк демонструє логіку російських ракетних обстрілів за допомогою графіки, що відображає кількість пусків з початку війни. Виходячи з неї, можна передбачити інтенсивні атаки в грудні-січні/

Давайте я ще раз покажу логіку російських обстрілів.

На картинці — кількість збитих ракет, за даними Генштабу.

Запущених ракет більше, але динаміка запусків приблизно відповідає цим кривим.

Видно три періоди, що повторюються:

червоний — масові пуски з використанням запасів;

помаранчевий — режим "скільки виробили, стільки й запустили";

зелений — накопичення запасів.

У жовтні та листопаді не було пусків ракет "Калібр" і Х-101/555, які є основою для масових залпів.

За моїми прикидками, таких ракет виробляється 90-100 шт. на місяць. Тобто, за 2 місяці їх додатково накопичили під 200 шт.

Це означає, що в грудні-січні РФ може вистрілювати до 200 таких ракет на місяць, після чого буде змушена повернутися до режиму "виробив-запустив".

200 ракет на місяць ми вже бачили наприкінці минулого року і травні-червні цього.

Головна зміна за рік — те, що у РФ зараз більше "шахедів".

Тобто побоюватися варто не самих ракет, їх більше не стало, а комбінованих запусків ракет і дронів.

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