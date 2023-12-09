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Прощавайте, книжки! Як еволюція вбиває в людях бажання читати, грати, дивитися кіно

Рівень читання зараз падає i у дітей, і у дорослих, i більшість з нас зараз читає значно менше, ніж раніше, зазначає журналіст Віктор Трегубов. Просто так змінилося життя, що знайти кілька годин на читання стає дедалі важче.

Віктор Трегубов
Журналіст, військовослужбовець ЗСУ
Де знайти дві спокійні години на книгу?

Я вам зараз одну річ напишу, а ви мені скажете, що це вже давно проговорено та взагалі неправда. Але.

На моє глибоке переконання, рівень читання зараз падає у всіх. І у дітей, і у дорослих. І більшість з нас зараз читає значно менше, ніж раніше. І це очікувано. Бо, курча, еволюція.

Просто останнім часом забагато інформаційних потоків потребує нашої одночасної уваги. Це створює вже не кліпове мислення, а щось на кшталт паралельного. Коли ми кажемо: "Я зараз читаю менше, бо война і стрес" — це, найчастіше, означає: "Я зараз читаю менше, бо не маю можливості на дві години поринути в книжку". Бо двісті телеграм-каналів, тривоги, повідомлення, інші думки. Навіть якщо всього цього немає, а ви десь в горах, ви вже настільки до цього звикли, що ваш мозок так працює. Вам просто важко розслабитися та зосередитися.

Я ловлю себе на думці, що мені стали менш цікаві комп’ютерні ігри — навіть в ті моменти, коли є час і має бути натхнення. А це моє хобі впродовж чи то не усього свідомого життя. Причому менш цікаві стали саме ті, що потребують безперервної та довгої уваги. Виняток — ті, що можуть "затягнути" настільки, що перебивають тривожність. Мені все важче дивитися двогодинне кіно, простіше щось серіального формату. Лекція? Давайте розіб’ємо на відтинки від пів години до 45 хвилин, бо я або посну, або почну відволікатися на телефон. Все погано.

Але це "погано" — це нормально в цих умовах.

То чого очікувати від дітей, які в цих умовах вже зростають? В яких досвіду "весь день у книзі", "всю добу у другому Фолауті" та навіть "Сім самураєв без перерви" просто не було?

От і маємо.

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