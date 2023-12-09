Прощавайте, книжки! Як еволюція вбиває в людях бажання читати, грати, дивитися кіно

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Я вам зараз одну річ напишу, а ви мені скажете, що це вже давно проговорено та взагалі неправда. Але.

На моє глибоке переконання, рівень читання зараз падає у всіх. І у дітей, і у дорослих. І більшість з нас зараз читає значно менше, ніж раніше. І це очікувано. Бо, курча, еволюція.

Просто останнім часом забагато інформаційних потоків потребує нашої одночасної уваги. Це створює вже не кліпове мислення, а щось на кшталт паралельного. Коли ми кажемо: "Я зараз читаю менше, бо война і стрес" — це, найчастіше, означає: "Я зараз читаю менше, бо не маю можливості на дві години поринути в книжку". Бо двісті телеграм-каналів, тривоги, повідомлення, інші думки. Навіть якщо всього цього немає, а ви десь в горах, ви вже настільки до цього звикли, що ваш мозок так працює. Вам просто важко розслабитися та зосередитися.

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Я ловлю себе на думці, що мені стали менш цікаві комп’ютерні ігри — навіть в ті моменти, коли є час і має бути натхнення. А це моє хобі впродовж чи то не усього свідомого життя. Причому менш цікаві стали саме ті, що потребують безперервної та довгої уваги. Виняток — ті, що можуть "затягнути" настільки, що перебивають тривожність. Мені все важче дивитися двогодинне кіно, простіше щось серіального формату. Лекція? Давайте розіб’ємо на відтинки від пів години до 45 хвилин, бо я або посну, або почну відволікатися на телефон. Все погано.

Але це "погано" — це нормально в цих умовах.

То чого очікувати від дітей, які в цих умовах вже зростають? В яких досвіду "весь день у книзі", "всю добу у другому Фолауті" та навіть "Сім самураєв без перерви" просто не було?

От і маємо.

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