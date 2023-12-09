Прощайте, книги! Как эволюция убивает в людях желание читать, играть, смотреть кино

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Я вам сейчас одну вещь напишу, а вы мне скажете, что это уже давно проговорено и вообще неправда. Но.

По моему глубокому убеждению, уровень чтения сейчас падает у всех. И у детей, и у взрослых. И большинство из нас сейчас читает значительно меньше, чем раньше. И это ожидаемо. Потому что, понимаешь, эволюция.

Просто в последнее время слишком много информационных потоков требует нашего одновременного внимания. Это создает уже не клиповое мышление, а что-то вроде параллельного. Когда мы говорим: "Я сейчас читаю меньше, потому что война и стресс" — это, чаще всего, означает: "Я сейчас читаю меньше, потому что не имею возможности на два часа погрузиться в книгу". Потому что двести телеграмм-каналов, тревоги, сообщения, другие мысли. Даже если всего этого нет, а вы где-то в горах, вы уже настолько к этому привыкли, что ваш мозг так работает. Вам просто трудно расслабиться и сосредоточиться.

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Я ловлю себя на мысли, что мне стали менее интересны компьютерные игры — даже в те моменты, когда есть время и должно быть вдохновение. А это мое хобби на протяжении едва ли не всей сознательной жизни. Причем менее интересны стали именно те, которые требуют непрерывного и долгого внимания. Исключение — те, которые могут "затянуть" настолько, что перебивают тревожность. Мне все труднее смотреть двухчасовое кино, проще что-то сериального формата. Лекция? Давайте разобьем на отрезки от получаса до 45 минут, потому что я или усну, или начну отвлекаться на телефон. Все плохо.

Но это "плохо" — это нормально в этих условиях.

Так чего ожидать от детей, которые в этих условиях уже растут? У которых опыта "весь день в книге", "все сутки во втором Фолауте" и даже "Семь самураев без перерыва" просто не было?

Вот и все.

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