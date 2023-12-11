"Привіт" від енергетиків. Чому потрібне масове сповіщення про дефіцит в енергосистемі

Непогано було би мати систему масового сповіщення про виникнення дефіциту в енергосистемі, припускає економіст Андріан Прокіп . Може, так і виробиться у людей звичка ощадного споживання і перенесення на години поза піком того, що можна перенести

Мабуть, непогано було б мати систему масового сповіщення про виникнення дефіциту в енергосистемі.

Бо складається враження, що велика частина людей просто не знає про те, що є певні проблеми. А ті хто в курсі, інколи дізнаються про дефіцит постфактум. Цілком реальною є ситуація, коли в системі дефіцит, імпорту на ВДР немає через економічно-регуляторні обмеження (прайс-кепи), а сусідні країни не можуть надати аварійну допомогу, бо не мають доступних потужностей. І тоді або примусове обмеження споживачів, або добровільне свідоме самообмеження споживання.

Може, так і виробиться у людей звичка ощадного споживання і перенесення на години поза піком того, що можна перенести.

Звичка економіті електрику... Фото: Hi-News.ru

Але і два типові дні можуть суттєво різнитися. Наприклад, минуле літо. В полудень одного літнього дня обмежують ВДЕ — і тоді вмикай, що бачиш. А полудень наступного хмарного дня міг бути і дефіцитним (і вимикай, що можеш). Тому однією звичкою-графіком не всіх зайців можна вбити (і "котиків" зменшити:) )

Окрема важлива задача — комунікація з великим бізнесом. Пригадую, як минулої зими деякі торгові мережі, знаючи про проблеми, гасили навіть частину освітлення у торгових залах. Влітку, коли теж була непроста ситуація, кондиціонери в цих мережах працювали в режимі "арктичний холод".

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