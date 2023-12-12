Заходу загрожує катастрофа. Що станеться зі світом, якщо Путін переможе в Україні

Якщо Росія зрештою анексує українські землі, програє не тільки Захід — програє весь міжнародний порядок після 1945 року, попереджає політик і публіцист Девід Ханнан. Тому так важливо не впадати у відчай саме зараз, у цей переломний момент війни.

Нам потрібно поговорити про Україну. Тоді як увага всього світу була зосереджена на війні між Ізраїлем і ХАМАСом, похмурі поштовхи стрясали цей багатий чорноземний ґрунт. Контрнаступ України провалився — або, за словами Володимира Зеленського, "не досяг бажаних результатів".

У міру того, як змучені українці відступають від російських валів і мінних полів, ініціатива переходить до окупантів. Росія просувається крізь руїни того, що колись було Мар'їнкою, містом бiля Донецька, яке, можливо, має радше психологічне, ніж стратегічне значення. Ракети знову б'ють по Києву. Перша леді України Олена Зеленська звернулася до "Бі-бі-сі", аби попередити, що її країна перебуває в "смертельній небезпеці".

Тепер настала черга українців окопатися, спробувати утримати те, що в них є. Як і 1914 року, по всій довжині фронту від дельти Дніпра до кордону з Росією проходить укріплена лінія. І, як і тоді, військові технології сприяють тим, хто обороняється, тож крихітні вигоди здобуваються жахливою ціною.

Перша світова війна закінчилася частково тому, що в союзників було більше живої сили. Вони змогли, особливо після того, як Америку повністю мобілізували до початку 1918 року, кинути на передову більше людей, ніж Центральні держави.

Цього разу демографічна перевага — у Росії, населення якої в три з чвертю рази перевищує населення України. Росія переключила третину свого довоєнного цивільного виробництва на зброю та боєприпаси й тепер отримала перевагу, коли справа доходить до безпілотників — цього сучасного еквівалента колючого дроту й кулеметів, які давали стороні, що обороняється, таку смертельну перевагу у війні.

Довгострокові витрати переходу до економіки воєнного часу для російського народу жахливі. Володимир Путін прирік своїх багатостраждальних мужиків на роки злиднів і голоду. Але наразі це спрацювало. Росія дожила до зими без українського прориву.

Змагатися з Росією в живій силі складно... Фото: РІА Новини

Ми всі схильні до ретроспективного погляду, і, безсумнівно, будуть статті про те, що завжди було складно відтіснити захисників, які окопалися. Але ця тупикова ситуація була далека від передбачуваної, коли в червні почався контрнаступ.

Я був одним із тих, хто очікував, що Україна прорветься до Азовського моря, і цей крок цілком міг покласти край війні. У 2022 році Україна продемонструвала, що Росія не може поповнювати запаси Криму через Керченську протоку. Розрив сухопутного мосту залишив би російський гарнізон на півострові відрізаним. Україна могла б відключити електрику та їжу, і відкрився б простір для переговорів.

Чому я помилився? Я розмовляв не тільки з українцями, а й із британськими військовими спостерігачами, які безпосередньо знають поле бою. Вони спостерігали за надзвичайними успіхами України в Харкові та Херсоні 2022 року — успіхами, що спонукали Захід запропонувати ті види військової техніки, від відправки яких вони раніше утримувалися, щоб вона не потрапила до рук ворога.

Тепер в України були ракети великої дальності, комплекти для розмінування та сучасні танки. Водночас заколот Пригожина показав, наскільки м'якою була Росія за твердою оболонкою своєї лінії фронту.

Але загарбники зробили висновки зі своїх колишніх помилок. Тоді як минулої весни Україна кинулася навчати своїх людей використанню нової зброї, Росія закладала милю за милею мін, будувала укріплення, рила траншеї та накопичувала безпілотники.

Путіну потрібно тільки протриматися ще 12 місяців. Навіть якщо Дональд Трамп не буде обраний (колишній президент не приховує свого захоплення російським тираном, одного разу дійшовши до того, що заявив, що довіряє Путіну більше, ніж службам безпеки США), конгресмени-республіканці виступили проти війни. Минулого тижня вони заблокували пакет допомоги Україні на суму 88 мільярдів фунтів стерлінгів, наданий президентом Байденом.

Їхнє занепокоєння — імовірно, фінансове, але серйознішим мотивом може бути їхня партійна неприязнь до Байдена, той самий ганебний імпульс, який спонукав попереднє покоління конгресменів-республіканців виступити проти війни Гаррі Трумена в Кореї. У крила MAGA також зберігається невдоволення епізодичною роллю, яку Україна зіграла в драмі про імпічмент Трампа.

Довгий час Путін боявся залишати межі Росії. Крім міжнародного ордера на арешт, у нього були цілком обґрунтовані побоювання бути вбитим. Його єдині закордонні проєкти були пов'язані з колишніми радянськими державами та двома дружніми диктатурами: Іраном і Китаєм.

Але цього тижня він відвідав дві нейтральні диктатури — ОАЕ та Саудівську Аравію. На кадрах видно, що це, поза всяким сумнівом, був сам деспот, а не його двійник. Що дало йому впевненість у поїздках у місця, які мають зв'язки в галузі безпеки із Заходом? Чи можливо, що було досягнуто якоїсь попередньої згоди? Можливо, саудівців попросили вислухати його думку як можливу прелюдію до мирних переговорів?

Якщо це так, ми ризикуємо катастрофою Суецького рівня для західних демократій. Будь-яка угода, яка винагороджує російську агресію, стане сигналом решті світу про те, що НАТО з усім її колективним багатством і озброєнням не змогла досягти мінімальної мети з порятунку країни, яку два її наймогутніші члени, США та Велика Британія, вирішили захищати.

Доводи на користь втручання на захист України полягають не в тому, що це ліберальна демократія. Звичайно, вона набагато ліберальніша, ніж Росія, але вона далеко не відповідає нашим стандартам. Русофільські партії були заборонені, і є побоювання, що репресії можуть поширитися й на прозахідних опозиційних політиків. Цього тижня я був на зустрічі світових правоцентристських партій, де мав виступити колишній президент Петро Порошенко. В останню хвилину йому та двом його депутатам заборонили виїзд із України — і хоча Порошенко патріотично відмовився здіймати галас, це змусило мене замислитися, і не вперше, чому Зеленський відмовляється втягувати інші партії в коаліцію воєнного часу.

Знову ж таки, 1939 року Польщею керував авторитарний уряд. Це не змінило того факту, що вона зазнала нападу без провокації після того, як ми гарантували її незалежність, — так само, як ми гарантували незалежність України 1994 року, коли вона здала свій ядерний арсенал.

Хоча цього разу ми самі не перебуваємо в стані війни, але ми настільки захоплені українською справою, що перемога Росії — а поглинання завойованих територій є перемогою Росії, називайте її, як хочете, — означатиме катастрофічну втрату престижу для Заходу й пов'язаних із ним ідей: особистої свободи, демократії та прав людини.

Конфлікти поширюватимуться в міру того, як режими, що ніколи не дбали про ліберальні цінності, усвідомлюють, що на розі більше немає поліцейського. Обурливі претензії Венесуели до Співдружності Гаяни — це тільки початок.

"Захід завоював світ не завдяки перевазі своїх ідей, цінностей або релігії... а, швидше, завдяки своїй перевазі в застосуванні організованого насильства, — писав Семюел Гантінгтон. — Жителі Заходу часто забувають цей факт; незахідники ніколи цього не роблять".

Але це ще не кінець. Україна витіснила Росію із західної частини Чорного моря, яка знову відкрита для міжнародного судноплавства. Ми повинні бути напоготові проти тенденції, яку Джордж Орвелл бачив під час Другої світової війни, коли інтелектуали надмірно інтерпретують кожен новий військовий поворот — тенденція, на його думку, яку не поділяють звичайні люди. Точно так само, як одразу після російського вторгнення спостерігався надмірний песимізм, а потім надмірна ейфорія, коли Херсон був відвойований, нам не слід робити надто багато з цієї невдачі.

Усе ще можливо уявити собі мирну угоду, яка не винагороджувала б агресію відкрито. Можливо, східні області могли б отримати автономію під вільним українським сюзеренитетом; можливо, референдум під міжнародним контролем може бути проведений у демілітаризованому Криму.

Але якщо Росія в кінцевому підсумку анексує землі силою, програє не тільки Захід; програє весь міжнародний порядок після 1945 року.

Світ стає холоднішим. Ночі наближаються.

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