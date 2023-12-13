Пекло на березі Дніпра. Як описують бої за плацдарм бійці ЗСУ, що б'ються там

Плацдарм на лівому березі Дніпра для бійців ЗСУ перетворився на справжнє пекло. Так описують військовому оглядачеві Костянтину Машовцю те, що відбувається, бійці ЗСУ, які борються на цьому п'ятачку.

На Придніпровському напрямку тривають інтенсивні бої в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра в районі с.Кринки. Противник докладає значних зусиль, не зважаючи на втрати, аби відтіснити наші передові підрозділи у пойму річки. Він уже понад 4 доби здійснює майже безперервні атаки та штурмові дії силами 104-ї десантно-штурмової дивізії (ДШД).

Підрозділи її 328-го та 337-го десантно-штурмових полків атакують позиції ЗСУ у цьому н.п. як з південно-західного напрямку (з боку с.Козачі Лагері, вздовж прибережної дороги), так й через лісовий масив, розташований південніше села.

Далі буде трохи незвично… пряма мова мого інсайду…

"… Плацдарм зараз тримається виключно на мінах

Піда…ська дивізія ДШД стала на БМД заїзжати прямо на позиції з лісу і висаджувати десант. Був день, що всі думали, що плацдарм зіпхнуть у воду. І нас терміново всіх залучили до мінування в зливу. Ми літали в зливі, бо вибору не було. А міни доробити за кілька тижнів до того, до високого відсотку вибухів, було потрібно негайно…

Наразі на мінах зупиняються усі штурми. 4 дні вони атакують безперевно, але ми трохи стабілізували ситуацію і до позицій не доїзжають піда …и.

Насправді тут зараз пекло. Піда…и за тиждень-півтора втратили до 10 БТР, до 10 танків і 20–25 БМД. Ліс і Кринки завалені залізом. Але м'ясні штурми продовжуються. Сьогодні перший день, коли штурм обмежився 2-а БТР.

На жаль, наше просування (мається на увазі на лівому березі-авт.) — зупинено…" (с)

Це пряма мова одного з командирів українських підрозділів тактичної ланки, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра. Написано це було вчора, 12-го грудня…

Тобто генерал Теплинський не збрехав. Він продовжує кидати у безперервні атаки в районі с.Кринки своїх безпосередніх підлеглих — частини та підрозділи 104-ї ДШД (за своєю постійною посадою він — командувач російськими повітряно-десантними військами\ПДВ), аби тільки ліквідувати український плацдарм.

Хто забув — нагадаю…

104-а десантно-штурмова дивізія належить до так званих "новосформованих" (ну, або "воссозданных") дивізій ПДВ РФ, розгорнутих у межах загального процесу розгортання стратегічних резервів противника. З початку свого формування вона так і називалась 104-а ДШД мобілізаційного резерву (МР) й до її складу входили, м'яко кажучи, досить "дивні" частини й підрозділи, укомплектовані "мобіками".

Але, з часом, за процес здобування цим з'єднанням більш-менш прийнятного рівня боєздатності російське командування взялося більш серйозно. Й протягом 2023-го року воно набуло рис повноцінної дивізії ПДВ, що, власне, 104-а ДШД зараз і намагається демонструвати під Кринками, виявляючи "запредельный" рівень агресивності в атакувальних\штурмових діях, незважаючи на те, що прилітає їй від наших морпіхів у відповідь достатньо чутливо…

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