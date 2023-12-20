Тридцять років свавілля. Як із "Бандитського Петербурга" виросла путінська Росія

До свого нинішнього стану путінська Росія прийшла внаслідок певної еволюції. І стартовою точкою, на думку політолога Віктора Небоженка , був той світ, який зображений у знаменитому серіалі "Бандитський Петербург".

ЯК "БАНДИТСЬКИЙ ПЕТЕРБУРГ" ПЕРЕТВОРИВСЯ НА "ПУТІНСЬКУ РОСІЮ".

Нещодавно помер відомий російський журналіст і письменник Андрій Константинов, який придумав яскравий суспільно-політичний мем — "Бандитський Петербург", яким пишалися бандити і силовики Росії. Крім захопливого телесеріалу "Бандитський Петербург", талановитому автору вдалося показати, як у Росії відбувалися процеси виділення, консолідації та набуття могутності нелегальної і злочинної "глибинної держави", яка вже 30 років визначає долю Росії.

Спочатку силовики, насамперед чекісти і поліція, відокремилися від слаборозвиненої російської держави та увійшли в щільні суперечливі відносини зі злочинністю, яка набирала силу. На наступному етапі союз силовиків і мафії підім'яв під себе закон, бізнес, громадянське суспільство і ЗМІ. Нарешті, за останні 20 років правління їхнього висуванця Путіна могутній симбіоз чекістів і мафії підім'яв під себе всю живу Росію. Так поступово і непомітно "Бандитський Петербург" перетворився на "путінську Росію", яка уткнулася в межі свого саморозвитку і змушена була "шукати щастя" на стороні, за межами Росії. Так "путінська Росія" почала безглузду війну з Україною і вступила в конфлікт з усім Заходом за визнання себе рівними в міжнародному співтоваристві.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело