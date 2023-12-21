Мільйон снарядів на місяць: можуть, але не хочуть. Чому США та Європа не запускають виробництво озброєнь

Теоретично, Європа та США могли б виробляти мільйон снарядів на місяць — достатньо для фронту. Але практично, міркує економіст Павло Вернівський , це не окупне виробництво, та й куди подіти снаряди, якщо раптом мир?

Знаєте, чому Європа чи США не запускають виробництво снарядів?

Не тому, що НЕ МОЖУТЬ. Просто, якщо хтось не знає, то в роки Першої світової коаліція Антанти (в основному Франція та Британія) виробила 780 млн снарядів! А Німеччина з Австро-Угорщиною — 690 млн!

Причому Німеччина починала війну з виробництва в 4 млн снарядів на рік і закінчувала війну виробництвом у 130 млн на рік. А Велика Британія починала війну з виробництва в 2 млн снарядів, а закінчила виробництвом аж 200 млн на рік!

Всі ці цифри були досягнуті завдяки масштабним нарощуванням самого виробництва і всіх комплектуючих, як порох, вибухівка. І виключно тому, що снаряди тоді вироблялись швидкою технологією "литва з чавуну".

Також хочу нагадати, що після війни більшість цих побудованих заводів виявились непотрібними і їх довелось закривати аж до Другої світової війни.

А зараз вони "не можуть", бо виробляють ці снаряди по більш сучасній технології "гарячого пресування спецсталі", яка в десятки рази повільніша, ніж застаріла технологія.

Технічно вони могли б в 100 разів збільшити об’єми по сучасній технології. Однак тут є важливий нюанс! Говорив з одним виробником боєприпасів пів року тому. Окупність таких проєктiв складає не менше 7 років. Плюс ніхто не вкладає в проєкт, щоб його окупити, а ще й хочуть заробити.

Припустимо, вони почнуть виробляти 1 млн снарядів в міс. Це достатня кількість, щоб досягти переваги над Росією і виграти війну. Інше питання, чи окупиться таке виробництво!

Хто-небудь розуміє, що будуть робити виробники цих снарядів, якщо, припустимо, війна закінчиться через 2 роки? Продаватимуть власним державам на склад?

От тільки я нагадаю, що Росія, країна з найбільшим складськими запасами снарядів, почала війну з 20-30 млн снарядів!!

Якщо ж Європа захоче створити склад в 50 млн, то цей склад буде заповнений через 4 роки. І цього терміну недостатньо, щоб окупити виробництво.

Також багато хто не рахує, чи є сенс Європі створювати такі склади! Скільки буде коштувати інфраструктура. Скільки буде коштувати зберігання. А скільки буде коштувати утилізація цих снарядів, якщо все-таки війни не буде? Мовчу вже про те, що європейці розуміють, що при збільшенні загрози їх промисловий потенціал дозволить швидко виробити і обладнання, і снаряди — і це буде вигідніше. В нас ці цифри ніхто не рахував, хоча варто було б, щоб не малювати собі якихось ілюзій.

І я зараз не виправдовую союзників. Просто це також аргумент тим людям, які орієнтуються на аналогічні показники виробництва в Європі, щоб якось виправдати власну бездіяльність.

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