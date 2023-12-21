Заручники змін. Чому уряд може відібрати виплати у переселенців?

"Окрім внутрішньо переміщених осіб, мільйони українців змушені були виїхати за кордон. Наша основна мета — переконати людей, що на них тут чекають. Їхній новий досвід, знання іноземних мов і кваліфікація, здобута за кордоном під час війни, надважлива для повоєнної відбудови України". Думка

Згідно з рішенням уряду, з 1 лютого 2024 року щомісячні виплати отримуватимуть в 15 разів менше переселенців. Але таке суттєве скорочення витрат на внутрішньо переміщених осіб може спричинити соціальну катастрофу. Попри те, що країна знаходиться у дуже скрутному становищі і грошей в бюджеті явно не вистачає, ми не маємо права заощаджувати на людях, які втратили все через російську агресію. Саме тому ми з колегами з МФО "ВПО України" вже на фінальній стадії розробки законопроєкту, який збереже соціальні гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Ба більше, ми пропонуємо не тільки не обмежувати кількість людей, які отримують виплати, але й прив’язати розмір допомоги до прожиткового мінімуму. Тобто підняти суму виплат з 2000-3000 грн до 2361-3531 грн.

Переселенці не мають бути заручниками постійних змін порядку виплат. Ми маємо дати людям впевненість в тому, що держава про них піклується. Тому ми прагнемо закріпити ці положення законодавчо до завершення війни. Окрім того, ми створили ТСК, в межах якої ініціюємо більш глибоку інвентаризацію майна на центральному і місцевому рівнях. Існує багато об'єктів державної власності, зокрема у Фонді Держмайна, Міносвіти, серед арештованих активів АРМА, а також колишніх профсоюзних санаторіїв, які можна переобладнати і використати для розміщення ВПО.

Суттєве скорочення витрат на внутрішньо переміщених осіб може спричинити соціальну катастрофу

Втрата житла та роботи — основні проблеми для ВПО. В Україні діє державна програма компенсацій за житло, яке було повністю зруйноване внаслідок російської агресії. Власники таких квартир чи будинків отримують так звані житлові сертифікати, на які можуть придбати нове житло на ринку нерухомості. Державні програми компенсації за знищене росіянами майно були розраховані виключно на підконтрольні території. Тому як тільки цей механізм запрацював, ми одразу почали шукати шляхи, як надати кошти і тим людям, які все втратили на тимчасово окупованих територіях і виїхали звідти. За нашої ініціативи декілька місяців тому уряд затвердив рішення, згідно з яким підтвердити руйнацію можна буде за допомогою дистанційного зондування землі — аерозйомки. І тепер факти знищення житла, які спиратимуться на ці дані, встановлюватимуть комісії при місцевих органах влади.

Важливе питання – інтеграція ВПО в громади, до яких переїхали переселенці. Люди мають отримати роботу та можливість побудувати нормальне життя

За підрахунками Світового банку, житловий сектор України зазнав прямої шкоди на понад 50 мільярдів доларів. Логічно, що заплатити за це має той, хто зруйнував – Російська Федерація, тому разом з міжнародними партнерами ми продовжуємо працювати над механізмом репарацій. В Україні створено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ, який і буде акумулювати такі кошти. Наразі ми уже заарештували активи української "доньки" російського Сбербанку і працюємо над тим, щоб таких прикладів було значно більше.

Після початку повномасштабного вторгнення парламент вніс необхідні зміни в законодавство, щоб максимально захистити базові права ВПО: на роботу, медицинське обслуговування, освіту і так далі. Важливе питання, яким ми опікуємося – це інтеграція ВПО в громади, до яких переїхали переселенці. Люди мають отримати роботу та можливість побудувати нормальне життя. В новій редакції закону передбачимо посилений захист ВПО під час воєнного стану.

Втрата житла через агресію РФ - одна з головних проблем громадян, які вимушено стали переселенцями

Окрім внутрішньо переміщених осіб, мільйони українців змушені були виїхати за кордон. І ми, як держава, працюємо над стратегією їхнього повернення додому. Наша основна мета — переконати людей, що на них тут чекають. Їхній новий досвід, знанням іноземних мов і кваліфікація, здобута за кордоном під час війни надважлива для повоєнної відбудови України. Влада працює над тим, щоб гарантувати українцям безпеку, і все більше розширює мережу системи протиповітряної оборони та докладає максимум зусиль для того, щоб пришвидшити гуманітарне розмінування. Від цього залежить і відновлення житла, і робота аграрного сектору економіки на деокупованих територіях, а отже, перспектива повернення місцевих мешканців на ці землі.

Грантова програма "Власна справа", започаткована з 1 липня 2022 року, дозволить багатьом розпочати власний бізнес і забезпечити себе фінансово. Програма "єОселя" працює в усіх регіонах країни і дає змогу отримати кредит на житло на пільгових умовах (3% та 7% річних). З моменту запуску ініціативи видано більше, ніж 4 тис. іпотек. Найбільша кількість одержувачів — це військові та представники силових відомств, а також педагоги, медики, науковці.

Попри всі виклики сьогодення, останні опитування демонструють, що більшість українських вимушених мігрантів мають намір повернутися на батьківщину, тому відбудова має полягати в тому, аби створити країну, в якій хочеться жити і розвиватися. Країну, де важливий кожен громадянин.