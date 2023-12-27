Борги на ринку зростають. Як це руйнує надійність енергосистеми

Країна закінчує другий календарний рік від початку повномасштабного вторгнення росіян, а ланцюг боргів в енергетиці наростає і наростає. Потрібні рішення не приймаються, і тому цей ланцюг діє, як міна уповільненої дії, що може вибухнути у будь-якій час, попереджає економiст Володимир Омельченко.

Уряд не поспішає вирішувати боргові проблеми на ринку електроенергії.

День енергетика вже відсвяткували, й час згадати й про поточний фінансовий стан галузі. Країна закінчує другий календарний рік від початку повномасштабного вторгнення росіян, а ланцюг боргів наростає і наростає. Потрібні рішення не приймаються, і тому цей ланцюг діє, як міна уповільненої дії, що може вибухнути у будь-якій час.

В цьому борговому колі задіяні всі енергокомпанії – як державні, так і приватні. Від "Енергоатому" і аж до зелених електростанцій. Потрібні рятівні та впевнені кроки від Уряду, Міненерго, Регулятора. Адже є вже перевірена роками та гірким досвідом практика, що прості рішення не працюють.

На диво, драйвером у питанні покращення розрахунків зарекомендував себе в другому півріччі Комітет ПЕК, який фактично в щомісячному режимі почав відстежувати платіжну дисципліну та динаміку розрахунків усіх без виключення учасників ринку.

Якщо уважно слідкувати за платежами, то майже завжди напередодні засідання Комітету учасники ринку намагаються показати результат, виплачуючи помітні суми боргів. Мова, зокрема, й про "Енергоатом", який намагався повністю оплачувати послугу з ПСО по тарифах для населення та й виплачував борги. З останнього у листопаді – 2 мільярди.

Те, як платежі "Енергоатому" реально проходять по ланцюжку, можна побачити по росту розрахунків зі станціями ВДЕ. Це такий собі індикатор на ринку, адже вони знаходяться у фіналі платіжного ланцюжка. В листопаді із зеленою генерацією розрахувались на 75%, в першій декаді грудня — майже на 100%. Хоча на загальну картину з розрахунками за весь рік на рівні 55% системно це не впливає.

А все тому, що компанія все одно закінчує цей рік з понад 17 мільярдів гривень недоплат "Гарпоку". Разове наповнення "Енергоатому" грошима, наприклад, через випуск цільових облігацій під гарантії Уряду, полегшило б поточну боргову проблему "Енергоатому" в подальшому ланцюжку "Гарпок"-ПУПи-ОСР-"Укренерго"-ВДЕ.

Натомість, Уряд дотепер не реагує на звернення компанії щодо необхідності розроблення механізму із розв’язання нагальної проблеми. Чи дійдуть руки в Уряду також до вирішення проблеми боргів старого ринку?

Водночас, невеликий позитив тут може бути від НЕК "Укренерго", яке отримує 150 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Виплата боргу також перед "Гарпоком", який за послугу зі збільшення частки ВДЕ перевалив за 32 мільярди гривень, за рахунок кредиту ЄБРР може хоч якось полегшити ситуацію і хоча б частково допомогти галузі ВДЕ обслуговувати борги, щоб запобігти банкрутству.

В будь-якому разі, варто працювати й працювати над тим, щоб ліквідність ринку збільшувалась, це покращувало розрахунки між учасниками ринку і ми в результаті прийшли до того, що надійність енергосистеми зростатиме.

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