Зграя ракет. Як росіяни намагалися прорвати ешелоновану ППО України

У ніч проти 29 грудня Росія зробила те, чого від неї давно чекали — завдала масованого ракетного удару. Такого не було вже дуже давно, і мета, яку ворог ставив собі цілком зрозуміла — прорвати українську ППО, пише вiйськовий оглядач Олександр Коваленко

Про ракетно-дроновий наліт у ніч з 28 на 29 грудня, попередньо

Дрони-камікадзе Shahed-131/136 були запущені по Україні близько 22:00 і продовжували запускатися пізніше, загальною кількістю 8 груп.

Близько 2:10 було зафіксовано зліт перших бортів Ту-95МС (носія Х-101/555) з аеродрому "Оленья". У цей час продовжувався наліт Shahed-131/136.

Ближче до 5:00 у повітряному просторі РФ вже були присутні Ту-22М3 (носії Х-22/32). Одночасно по Харкову почали застосовувати С-300.

Близько 6:00 було здійснено пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС у районі Енгельса.

Близько 7:00 з території тимчасово окупованого Криму було зафіксовано виходи балістичних цілей у напрямку Дніпра.

Близько 7:20 було зафіксовано зліт МіГ-31К (носій Х-47М2 "Кинжал") з аеродрому "Моздок".

При цьому в повітряному просторі України вже було 5 груп крилатих ракет.

Попередні висновки

Російські окупанти застосували саме ту тактику, про яку неодноразово попереджалося – змішана номенклатура засобів ураження. При цьому вони підв’язали наліт Shahed-131/136 до ракетних ударів, запустивши їх не з 18:00 до 20:00, як було в минулі місяці, а після 22:0. Це дозволило частково синхронізувати присутність у повітряному просторі України різних типів об’єктів.

Така тактика дозволяє як підвищити кількість потенційно небезпечних об’єктів у повітряному просторі, так і розосередити увагу ППО, як на їх кількість, різні траєкторії польоту, так і на відпрацювання різних алгоритмів протидії.

Офіційні дані ПС ЗСУ повністю розставлять усі крапки над "i" в питаннях номенклатури, але очевидно, що РОВ в процесі цього удару підійшли до питання прориву ППО комплексно і готувалися до цього задовго, випробовуючи наш захист на міцність щовечірніми нальотами дронів-камікадзе, намагаючись не тільки виснажити БК, а і з метою формування більш ефективних траєкторій польоту, маршрутів для прориву.

Перші цифри

Shahed-131/136 – 36/27

Х-101/555 – 90/87 з 18 Ту-95МС

Х-22/32 – 8

Х-47М2 "Кинжал" – 5

Х-31П – 4

Х-59 – 1

С-300 – 14

Загалом — 158 цілей.

Комбінований удар з першою хвилею з Shahed-131/136 та наступною із застосуванням різношерстної номенклатури ракетного озброєння, покликаний спростити завдання з проривом ешелонованої ППО великою кількістю цілей. Очевидно, що саме на різношерстість та масовість робилася цього разу ставка РОВ.

Ракети Х-101/555, накопичення яких терпляче проходило останні 3 місяці, стали основною ракетною компонентою під час удару. Крім того, вже дуже давно РОВ не використовували таку кількість Ту-95МС у процесі пусків – 18 бортів.

Питання щодо відсутності пусків КРМБ "Калібр" поки що залишається без відповіді. Чому Росія їх взагалі, навіть обмежено, не застосовує із 25 вересня, при тому, що виробництво не заморожене?

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