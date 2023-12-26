Робота "Петріота" - просто фантастика! Як вдалося збити відразу три російських СУ

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Я вам так скажу: дуже рідко трапляються випадки, коли я чогось не розумію, але радію. Останній раз було, коли на спінінг на щучу блешню-коливалку клюнув сазан — мирна риба…

Так от, чесно не розумію, як нашим зенітникам вдалося завалити одразу три ворожи літака. А таки вдалося!

Ні, звісно, зрозуміло, що один із комплексів "Петріот" (або подібний), які нещодавно доправлені в Україну, перед тим, як розмістити його на місці постійної дислокації, можна було підвезти ближче до фронту. Також зрозуміло, що американські літаки "Авакс" здатні надійно засікати переміщенні російської авіації і передавати дані ЗСУ.

Тепер пілоти Су-34 двічі подумають, перш ніж злетіти Фото: ОАК

Але як вдалося не тільки спланувати цю засідку, а ще й розгорнути ЗРК поблизу фронту, запустити радіолокаційну станцію наведення, і все це непомітно для ворожої розвідки — не розумію! Просто фантастика! І це безумовно надихає.

Не тільки мене, але й і всіх наших бійців, яким серйозно дошкуляють ворожі літаки, що скидають на наші позиції кориговані авіабомби. А зараз такі повітряні атаки, звісно, не припиняться, але вже не будуть настільки нахабними, і головне, безкарними.

До речі, чудовий приклад для наших партнерів, як ми можемо успішно бити ворога, якщо є чим.

Чекаємо на F-16. Готовий дивуватися знов. Ще б гвинтокрили дуже не завадили.

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