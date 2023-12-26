Работа "Патриота" — просто фантастика! Как удалось сбить сразу три российских СУ

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Я вам так скажу: очень редко бывают случаи, когда я чего-то не понимаю, но радуюсь. Последний раз было, когда на спиннинг на щучью блесну клюнул сазан — мирная рыба...

Так вот, честно не понимаю, как нашим зенитчикам удалось завалить сразу три вражеских самолета. А ведь удалось!

Нет, конечно, понятно, что один из комплексов "Пэтриот" (или подобный), которые недавно доставлены в Украину, перед тем, как разместить его на месте постоянной дислокации, можно было подвезти ближе к фронту. Также понятно, что американские самолеты "Авакс" способны надежно засекать перемещения российской авиации и передавать данные ВСУ.

Теперь пилоты Су-34 дважды подумают, прежде чем взлететь Фото: ОАК

Но как удалось не только спланировать эту засаду, а еще и развернуть ЗРК вблизи фронта, запустить радиолокационную станцию наведения, и все это незаметно для вражеской разведки — не понимаю! Просто фантастика! И это, безусловно, вдохновляет.

Не только меня, но и всех наших бойцов, которых серьезно донимают вражеские самолеты, сбрасывающие на наши позиции корректируемые авиабомбы. А сейчас такие воздушные атаки, конечно, не прекратятся, но уже не будут столь наглыми, и главное, безнаказанными.

Кстати, отличный пример для наших партнеров, как мы можем успешно бить врага, если есть чем.

Ждем F-16. Готов удивляться снова. Еще бы вертолеты очень не помешали.

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