Есть ли у Украины план В? Почему западная пресса заговорила о наступлении в 2024 году

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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ — В НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ?

По материалам западной прессы, украинское военно-политическое руководство в 2024 году планирует возобновить наступление. Для обеспечения которого потребовало от союзников новой поставки оружия, включая НАТОвские самолеты и вертолеты.

Желание освобождать украинскую землю — это замечательно. Особенно, если реализовывается в виде реального, а не утопического плана. То есть, стратегия летней кампании 2024 года должна предусматривать не только сценарий А, но и В и С. А — это все замечательно. В — нормально. С — плохо.

К сожалению, в этом году у нас был только сценарий А. Когда он не сработал, то впопыхах начали придумывать, что делать. Соответственно, зимой, в холод и грязь начали создание защитных сооружений, которые было бы значительно легче и дешевле строить летом.

А так, в условиях штурмовщины, для нашего прожорливого чиновничества открывается циничная возможность переориентироваться с привычной коррупции на перекладывании брусчатки на патриотическую — на сооружении укреплений.

FPV-дроны — идея, которую Россия с удовольствием переняла и развила Фото: Скриншот

И еще относительно думания наперед. Украина первой начала успешно использовать FPV-дроны для уничтожения бронетехники и живой силы врага. Но руководители нашей оборонной отрасли даже не искали ответа на вопрос "А что мы будем делать, когда недоимперия скопирует наше удачное FPV-решение?". В результате, сейчас на фронте имеем большую неприятность с вражескими дронами. Причем, перспективные разработки по противодействию у нас есть, но они существенно запаздывают. Потому что приходится с трудом проходить минные заграждения нашей бюрократии.

Пишу это потому, что сейчас на море складывается подобная ситуация. Мы гордимся тем, что за счет морских дронов украинской разработки загнали флот недоимперии в Новороссийск. Но враг сейчас опять-таки тупо скопировал наш удачный подход: известный завод "КамАЗ" создал опытный экземпляр морского дрона "Одуванчик" (найдите три отличия от нашего "Малюка"). Скорость — 80 км/ч, боевая часть 600 кг. Нет сомнений, что "КамАЗ" способен наладить массовое производство таких дронов.

Сейчас враг в Черном море противодействует нашим морским беспилотникам с помощью авиации и патрульных катеров. У нас такой возможности нет. И если уже сейчас не начать выпуск украинских сборщиков "Одуванчиков", то наши морские порты могут вдруг окажется блокированными. И недоимперия вернет себе стратегически важный контроль над Черным морем.

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