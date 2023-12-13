Сценарий войны стал негативным. С чем пришла Украина к концу 2023-го, и что будет дальше

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Не надо иллюзий: ситуация на фронте почти критическая.

Промежуточный сценарий войны превращается в негативный.

Промежуточный — это когда ВСУ начали наступление, до моря и Крыма не дошли, потому что были остановлены врагом, и зафиксировалась новая линия соприкосновения. Негативный — это когда враг начал контрнаступление и подвинул нас даже дальше, чем мы были перед своим наступлением.

Уже на уровне наших военачальников сообщается, что враг атакует по всем фронтам. На определенных направлениях он за неделю продвинулся более одного километра. Единственная позиция, где у агрессора нет заметных успехов, — это наш плацдарм на левом берегу Днепра в Крынках. Но плацдарм, который не расширяется, обязательно превратится в бессмысленную "несокрушимую крепость" вроде Бахмута, где наши герои будут гибнуть без ощутимого влияния на общий ход войны.

То, чего сейчас достиг враг, — это не прорыв фронта. Напомню, что в начале своего наступления ВСУ продвинулись до двадцати километров, потом встали. Да и в прошлом году Россия пыталась захватить Донецкую и Луганскую области, ей это почти удалось, но все равно войска агрессора были остановлены. А потом ВСУ освободили Харьковскую область и Херсон.

Однако сегодня ситуация принципиально другая. Хотя тогда, как и сейчас, агрессор превосходил нас численностью войск, а также в авиации, артиллерии, бронетехнике, но мы были на подъеме. К нам поступали современные гаубицы и знаменитые "хаймарсы", которые разрушали вражескую логистику и все, до чего долетали. Мы начали массово применять FPV-дроны, которыми кошмарили врага. Мы ожидали неуязвимых, как казалось, "леопардов", "абрамсов" и "брэдли". Значительные резервы ВСУ готовились на натовских полигонах.

Украина находилась в центре положительного внимания всего мира. В нас поверили, что мы способны на чудо, на модерновую победу над большим и мощным, но деградирующим врагом, который добровольно ползет в средневековье. Практически все желали как-то нам помочь. Потому что каждый хочет быть причастным к победе. И никто не желает вкладываться в поражение.

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Сегодня недоимперия кошмарит наших бойцов своими корректируемыми авиабомбами, против которых мы фактически бессильны. Она начала их выпускать уже во время войны. Российская бронетехника пылает в украинских степях, но враг развернул производство и расконсервацию старых советских танков и бронетранспортеров — это тоже во время войны. Недоимперия наладила контрабандные, но стабильные поставки чипов для систем управления, и уже выпускает ощутимо больше, чем мы, различных дронов. В частности, FPV-дронов с тепловизионным наведением, барражирующих боеприпасов вроде "Ланцета". О печально известных "шахедах" нечего и вспоминать.

Как ни странно, но почему-то не уничтожают врага бравурные анонсы руководителей нашей оборонной сферы, что мы чего-то там запускаем в серию и оно вот-вот будет на фронте… В количестве 6 единиц в месяц, как гаубицы "Богдана", чего не хватает даже для покрытия потерь.

Странным образом враг начал превосходить нас и в мотивации. Орки прут и прут везде и всюду. Потому что верят, что мы исчерпались и во время конъюнктурной паузы у союзников нас можно дожать.

Россия смогла достичь в своем обществе впечатления, что войны практически нет и что они побеждают Украину без сверхусилий. Успешно раскручивается недоимперский миф о российской суперцивилизации, которая указывает путь человечеству.

В то же время после неудачного наступления украинская власть выглядит откровенно растерянной. Мы не слышим от нее трезвых оценок ситуации и реалистичных планов достижения победы или хотя бы окончания войны. Зато из официального телевизора продолжает литься пропагандистский сироп.

Вся ориентация нашей власти — исключительно на западных партнеров, а не на украинское общество. На просьбу помощи, которую уже оказывать не очень-то и хотят, вместо пробуждения свободолюбивой креативной силы Украины. Не на честный разговор с украинцами. Не на решительные шаги по изменению неэффективной системы власти, которая — это же очевидно — не позволяет победить мощного врага.

Так что, пора бежать куда глаза глядят, создавая автомобильные пробки на границе с Польшей уже с нашей стороны? Нет. Потому что война — это колебательный процесс. Сейчас маятник, как и в начале войны, качнулся на сторону врага, он заблаговременно торжествует. Но гарантированно будет и обратное движение. Принципиально важно, чтобы в это обратное движение была добавлена наша энергия.

Надо начинать не "героически спасать Европу от российского нашествия", как любят повторять наши руководители, а воевать с напряжением всех сил за существование Украины — как было в начале вторжения.

Иначе маятник прекратит колебаться и застынет. Где-то на административной границе областей, которые агрессор уже записал в свои трофеи.

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