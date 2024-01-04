Знесилити РФ та Китай. Коли США відключать Росію від західних технологій

Росія і Китай навчилися обходити санкції та обмеження, які, по ідеї, повинні заважати їм використовувати західні технології, визнає американський політолог Кріс Міллер. Але є надійні способи все-таки зупинити це

Зусилля уряду США, спрямовані на те, щоб завадити Росії та Китаю використовувати американське обладнання для розвитку своїх оборонних секторів, призвели до введення жорстких правил, але неефективного їх виконання. У результаті, інструменти американського виробництва продовжують з'являтися на російських ракетних заводах і в ланцюжку поставок Huawei. Отже, вжитих заходів недостатньо.

Сполучені Штати та їхні союзники виробляють найпередовіші інструменти як для точної металообробки, так і для виробництва напівпровідників. В умовах зростання міжнародної напруженості Сполучені Штати та їхні союзники мали рацію, намагаючись заборонити супротивникам використовувати ці інструменти для виробництва зброї, яка підриває військову перевагу Америки. У жовтні 2022 року Сполучені Штати запровадили обмеження на продаж і обслуговування американськими фірмами обладнання для виробництва чипів за технологією нижче 14 нанометрів, що охоплює чипи, необхідні для створення суперкомп'ютерів і навчання передових моделей штучного інтелекту, з метою обмежити доступ Китаю до технології навчання ШІ, що використовується в системах військового призначення. А коли Росія вторглася в Україну 2022 року, Сполучені Штати та їхні союзники посилили заборону на продаж Росії новітніх верстатів, щоб запобігти їхньому використанню у військових цілях.

Але жорсткі обмеження на папері не завадили російським і китайським заводам закуповувати техніку американського виробництва. Галузеві аналітики вважають, що китайським виробникам мікросхем вдалося перенаправити імпортне обладнання на виробництво більш досконалих чипів. Багато західних і японських металообробних верстатів було виявлено на російських оборонних заводах, які виробляють озброєння, що використовується проти українських міст.

Компанії зазначають, що їхні інструменти можуть бути законно продані одному покупцеві, а потім без їхнього відома перепродані російському або китайському виробнику оборонної продукції. Вони стверджують, що, щойно машина опиняється в руках клієнта, неможливо контролювати її використання.

Прямо зараз Міністерство торгівлі намагається забезпечити дотримання експортного контролю, стукаючи у двері компаній, щоб перевірити, чи не порушили вони якісь правила. Однак угода 2004 року, підписана Сполученими Штатами і Китаєм, дозволяє працювати в Китаї тільки двом американським офіцерам експортного контролю. Ці два співробітники в середньому відвідують підприємства 55 разів на рік, перевіряючи приблизно 1 відсоток усіх ліцензій. Навіть щодо об'єктів, які вони відвідують, часто минає понад 100 днів між поданням запиту і наданням доступу, що дає компаніям достатньо часу для заплутування слідів. Більшість союзників США мають ще менш ефективні режими перевірки, тому непропорційно більша частина обмеженого обладнання, що надходить сьогодні до Росії, перенаправляється через них.

Ми не можемо очікувати, що лисиці, навіть зареєстровані в США, охоронятимуть курник. Ми вважаємо, що деякі західні фірми, можливо, вважатимуть за краще не знати занадто багато про своїх клієнтів, щоб їм не стало важче закривати на це очі. Ба більше, компанії стикаються з комерційними стимулами гарантувати конфіденційність даних клієнтів. Через це самоконтроль зазнав невдачі.

То як же Захід може посилити дотримання цих правил?

Компанії, що виробляють контрольовані інструменти, мають бути зобов'язані встановлювати в них захищену від несанкціонованого доступу геолокацію. Apple AirTag коштує менше 30 доларів. Виробники інструментів вартістю в мільйони доларів, безсумнівно, зможуть знайти економічно ефективний спосіб включення схваленої урядом геолокації у свої пристрої подвійного призначення і забезпечення перевірки в реальному часі Міністерством торгівлі. В ідеалі, якщо заборонений інструмент перевозиться в Росію або на заборонений китайський завод, він повинен автоматично відключатися. Принаймні, у слідчих буде інформація про те, де перебував інструмент.

Геолокація має бути тільки початком. Найскладніші виробничі інструменти покладаються як на програмне забезпечення, так і на прецизійні свердла. Металообробні інструменти, що використовуються для виготовлення літаків і артилерійських знарядь, мають складні комп'ютерні системи управління. Технічно можливо не тільки знати, де знаходяться інструменти, а й для чого вони використовуються.

Сполученим Штатам потрібні ключові союзники-виробники, такі, як Японія і Німеччина, щоб виступити єдиним фронтом. Зрештою, інструмент японського виробництва навіть був помічений у новинах всередині китайського ядерного дослідницького центру. Адміністрації Байдена слід домагатися інтернаціоналізації цих більш жорстких правил разом із ключовими союзниками в Європі та Азії.

Пред'явлення більш високих вимог до компаній було б далеко не безпрецедентним. Міністерство фінансів наклало на банки штрафи на мільярди доларів за сприяння в переказі грошей терористичним угрупованням і наркокартелям. Зіткнувшись з великими штрафами, банки вклали кошти в масштабні операції із забезпечення дотримання вимог. Як першу лінію захисту сьогодні деякі банки не дозволяють використовувати VPN на своїх вебсайтах саме для того, щоб вони могли геолокувати запити і запобігати транзакціям у країнах, що зазнали санкцій. Вимагати, щоб західні виробники інструментів впровадили аналогічний контроль, не складає великих труднощів.

Під час холодної війни Захід запровадив суворий контроль над металообробними інструментами, щоб запобігти їх використанню в радянських військових цілях. Серйозне ставлення до контролю за експортом машин сьогодні є одним з найбільш економічно ефективних способів істотно обмежити збройні сили наших супротивників. Зіткнувшись із реваншистською Росією і ворожим Китаєм, нам необхідно пожвавити ці методи, інакше наші інструменти і далі використовуватимуться для створення їхніх збройних сил.

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