Справедливість із окопів. Чому спосіб мобілізації повинні схвалити ті, хто воює

Суперечки про те, який спосіб мобілізації найправильніший чи найсправедливіший, не мають жодного сенсу, пише військовослужбовець і юрист Тарас Котов. Про це потрібно запитати в тих, хто реально воює…

Історія з мобілізацію дуже проста, якщо бути чесним перед собою та перед людьми.

Оцей весь пи…дьож сумних ФОПпів зі своєю нещасною трьошкою баксів із податками 5%, професіоналів невідомо в чому, менеджерів із ніх..я, штурмовиків торгівельно-мерчендайзингових бригад, шаурмячних ППОшників, клавіатурних тигрів, артилеристів 2 стакани по 300, буходесанту й інших тримачів економічного фронту не викликає жодної емпатії. Усі вони можуть, взявшись за руки, нах… сходити разом.

Коли жалюгідний каблук, який десь там числився 15 хвилин, поки димілося селфі з автоматом, в інсті пише про методи меритократичної мобілізації, як реформатор, то це теж аварійна історія, а тому каблуку пора мити посуд, поки жінка не забрала телефон.

Історія проста до копійки. Рішення щодо бронювання, мобілізації, відстрочок має бути таким, щоб його можна було переповісти зайоб…ним тіпам в окопі й вони сказали: "Ну так, норм". До того ж достатньо навіть у межах уявного експерименту тестувати ці гіпотези.

Чи можна пояснити бронювання топових інженерів оборонних підприємств? Ізі, миттєво.

Чи можна пояснити бронювання футболістів? Ні, бо з них толку для оборони менше, ніж із мертвої кози.

Чи можна пояснити відстрочку тим, що ларьок-марьок із сігами в смт. Х…якіне Івано-Франківської області платить 600 баксів податків? Мабуть, ні.

Прості запитання, прості відповіді, так?

Там і без мене напишуть історичну довідку, що варіант із лотереєю має історичні приклади, Лінкольн, США і всяке таке потім. Рівність перед випадковістю досить просто забезпечити. І це буде публічно легітимна історія. І буде зрозуміло і чому, і як. Рівні шанси дуже знижують конфліктність питання. І американці, де саме легітимність влади є основною стіною будівлі держави, щось про це розуміють. Про однакові правила.

І тут цікавий момент. Певна невідворотність фатуму не позбавляє людини суб’єктності у вирішенні своєї армійської долі, як ниють мамкині атланти з розправленими плечима, а навпаки, мотивує проактивно вирішувати свою долю, обирати, що робити й де, як приносити користь.

Правило, за яким відбуватиметься мобілізація далі, може бути будь-яким, поки воно буде публічно легітимним.

Тому якщо хтось чекав на момент почати обирати собі підрозділ, то цей момент (як завжди) зараз. Чим ближче буде закон про мобілізацію, тим більша буде штовханина за кожну нормальну посаду. Краще зараз.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело