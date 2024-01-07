300 мільярдів — не так і багато: чому конфіскованих російських грошей уже не вистачить Україні

В 2022 році заморожені $300 млрд російських грошей виглядали як фантастична сума, згадує економіст Михайло Демків. Розраховувати на те, що її передадуть на відбудову України, доводилося лише в найоптимістичніших припущеннях. Сьогодні цей сценарій — вже не фантастика, але сума — вже не казкова…

Зловив себе на думці.

У 2022 році заморожені $300 млрд російських грошей виглядали як фантастична сума. Розраховувати на те, що її передадуть на відбудову України, доводилося лише в найоптимістичніших припущеннях.

Сьогодні на календарі вже 2024. Використання тих заморожених активів потрохи перетворюється на базовий сценарій. Заради чого ще доведеться дуже багато попрацювати, але все більш чіткіше формулюється думка, що фінансова допомога Україні має йти з грошей агресора, і меншим чином — за рахунок платників податків демократичних країн. Нехай не всі $300 млрд, а менше сума — якась усушка, утруска по дорозі відбудеться. Тільки от це вже не такі космічні гроші на фоні щорічних потреб у фінансуванні дефіциту бюджету, які ми зараз міряємо чотирма десятками мільярдів доларів, й я не бачу прогнозів різкого скорочення цього самого дефіциту найближчим часом. А ще плюс колосальна вартість відбудови зруйнованого!

Таке собі переосмислення масштабу цифр. До 2022 в потоці новин звучали зовсім інші цифри. Мільярд доларів траншу МВФ, півтора мільярди залучень від єврооблігацій. Потенційні інвестиції в ринок землі міряли чи то десятком мільярдів, чи трохи більшою сумою.

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