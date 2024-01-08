Курс гривні повністю залежить від НБУ. То чи буде радикальна девальвація?

Валютний курс повністю залежить від дій НБУ та від обсягів його інтервенцій на ринку, пише економіст Віталій Шапран. Він не думає, що за поточних умов влада піде на радикальну штучну девальвацію, як це було у 2022 році.

Про ослаблення гривні, "новорічне олів’є" регулятора валютного ринку, обмінний пункт "Опаньки" на Харківщині й абсолютно точний прогноз валютного курсу в Україні на 2024 рік.

Традиційно в грудні в Україні відбувається сплеск витрат у державному секторі, що спричиняє зростання гривневої ліквідності. Цьогоріч цю традицію підтримало й одне з ключових міністерств сектору безпеки й оборони, вирішивши виплатити більшу частину зарплати за січень 2024 року в грудні 2023 року. Війна не сприяє зростанню довіри до національної валюти, тому сплеск ліквідності перетворився на девальвацію гривні. НБУ міг би зупинити ці процеси. На 01.01.2024 року міжнародні резерви НБУ досягли позначки 40,508 млрд доларів, тобто він мав усі ресурси, щоб прибрати сезонну девальвацію, але не став цього робити. Попри те, що в жовтні 2024 року Україна відійшла від режиму фіксованого курсу, курсоутворення не відбувається за ринковими засадами, а НБУ залишається своєрідним посередником між пулом міжнародного фінансування й населенням та імпортерами. Курс повністю залежить від дій НБУ та від обсягів його інтервенцій на ринку. Як бачимо, було ухвалено рішення накопичувати міжнародні резерви до чергового історичного рекорду й трохи послабити гривню, тобто фактично йдеться про "майже штучну" девальвацію.

Українська влада зараз стоїть перед вибором. Із одного боку, девальвація гривні збільшує доходи бюджету, оскільки споживання імпорту в податковій системі прив’язане до курсу і в разі девальвації відрахування імпортерів зростають. Із іншого боку, в Україні зростає зовнішній борг, вартість обслуговування якого збільшуватиметься разом із девальвацією. У грудні 2023 року Україна домовилася про призупинення виплат за офіційним боргом із країнами G7 до березня 2027 року, це дещо розв’язує руки Мінфіну, але підкреслю, що йдеться не про списання боргу, а саме про тимчасове зупинення виплат. Другий аспект проблеми, який стримує девальвацію, — це мікромасштаб фінансової системи країни (порівняно із завданими війною збитками). Станом на початок грудня вся готівкова гривня — в обігу, і залишки на поточних рахунках у гривні складали в еквіваленті приблизно 45 млрд доларів, це обмежує здатність України прийняти у 2024 році міжнародну допомогу та компенсації за рахунок російських активів за кордоном, оскільки частина цієї допомоги проходить через валютний міжбанк і осідає в ЗВР НБУ. У 2023 році основний канал емісії гривні якраз і приходився на викуп у Уряду валюти Національним банком. Тож чим слабша гривня, тим менше зовнішньої допомоги здатна "перетравити" українська економіка без наслідків для інфляції всередині країни. Тому я не думаю, що за поточних умов влада піде на радикальну штучну девальвацію, як це було у 2022 році.

НБУ в разі подальшої імітації роботи ринку варто відкоригувати алгоритми своїх інтервенцій і детально роз’яснити учасникам ринку, що таке "надмірні курсові коливання", які НБУ згладжує інтервенціями. Навіть у разі відходу від фіксованого курсу комунікація не може залишатися такою, як була до війни, оскільки зараз роль НБУ в курсоутворенні вища, ніж у довоєнний період. НБУ варто посилити свою комунікаційну присутність на ринку…

Те, що відбувалося на готівковому ринку 30-31 грудня 2023 року, вже мало вигляд не паніки, а банального відбирання грошей у населення особливо хитрими обмінними пунктами. Наприклад, мережа обмінних пунктів "Опаньки" в Харкові купувала долари по 37,0, а продавала по 40,4 (на фото курси на 30.12.2023 р. станом на 15:00). Зростання маржі до позначки більш ніж 3 грн на доларі чітко вказувало на те, що самі оператори обмінних пунктів не розуміли, куди рухатиметься курс.

А що ж НБУ? Висуну гіпотезу, що в НБУ були дуже зайняті приготуванням олів’є до новорічного столу, і тому з’явилися із запізнілими заявами тільки 4-5 січня, коли стало зрозумілим, що залишки святкової ліквідності не дають заспокоїтися готівковому ринку, а різні мережі обмінних пунктів типу "Опаньки", "Градусник" і навіть "Грошовий автобус" (той ще цирк на колесах) продовжують майже ринкові гойдалки. Те, що відбулося, — це не питання курсоутворення, це питання етики учасників ринку та комунікаційних орієнтирів від центрального банку країни.

"Що далі?" — запитаєте Ви. А далі я Вам дам абсолютно точний (наскільки це дозволяє війна) прогноз курсу гривні до долара на 2024 рік: "Курс у 2024 році буде таким, яким захоче його бачити НБУ". Міжнародні резерви НБУ на 01.01.2024 року становлять 40,508 млрд доларів при чистих резервах 28,375 млрд доларів. Це дуже близько до історичного рекорду липня 2023 року. У 2024 році Україна отримає міжнародного фінансування в обсязі до 40 млрд доларів, а також частину конфіскованих у США суверенних активів РФ і активів російських підсанкційних олігархів (обидва законопроєкти вже лежать у Конгресі). Тому валютний курс в Україні — це другорядне питання 2024 року та, можливо, 2025 року. Отже, вимагайте від регулятора прозоріших правил гри (інтервенцій), більш зрозумілої та своєчасної комунікації і не реагуйте на курсові сплески, особливо коли швидко зростає маржа між курсом купівлі та продажу.

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