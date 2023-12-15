Курс валют у 2024-му: чого чекати насправді, а які страхи очевидно перебільшені

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Незначна девальвація безготівкового долару на міжбанку була компенсована зближенням курсів готівкового та безготівкового долару. Готівковий курс долара в Україні залишився майже без змін. Зранку середній курс продажу "зеленого" на готівковому ринку впав з 37,7 до 37,66. Наразі готівковий ринок входить у фарватер новорічного штилю, коли зазвичай гривня посилює свої позиції.

Після послаблення обмежень для банків маємо надію на відновлення тісної кореляції готівкового ринку з міжбанком на довоєнному рівні. Не дивлячись на поступове зниження міжнародних резервів НБУ, з липня вони все ще залишаються на дуже високому рівні, як за кількістю місяців фінансування імпорту, так і за співвідношенням з готівковою і безготівковою гривнею в обігу.

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Якщо дивитись на більш довгострокову перспективу, то проблема нестабільності валютного курсу в 2024 році має отримати статус другорядної. Звісно, сценарій подій на валютному ринку у 2024 році буде залежати від інтенсивності надходження міжнародної допомоги та спроможності України прийняти та "перетравити" таку допомогу, а також конфісковані російські активи і доходи від них. Фокус уваги економічного блоку має поступово зміщуватись від фактору стабільності та консервації економічних процесів у бік пришвидшення відбудови економіки та повернення наших біженців з Європи, які, на жаль, поступово там стають трудовими мігрантами.

В цій ситуації курс та інфляція мають бути не метою, а інструментом перемоги в економічних перегонах з агресором, які вже почались.

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