Під американську парасольку: Україна починає домовлятися про гарантії безпеки

Здається, розпочинається процес оформлення домовленостей щодо надання Україні гарантій безпеки, робить висновок аналітик Анатолій Амелін. Він прийшов до цього відкриття, вивчаючи сайт Офісу президента України

Несподіване рішення!

Щойно виявив на сайті ОП розпорядження Президента Зеленського про створення делегації для проведення двосторонніх та багатосторонніх домовленостей (!) щодо гарантій безпеки.

https://www.president.gov.ua/documents/22024-rp-49473

Цікавим є склад:

Очолює Голова офісу – Андрій Єрмак.

Входять до складу:

Кирило Буданов (перший у списку) — ГУР;

Ігор Жовква – заступник голови ОП;

Олександр Камишін — МінСтратПром;

Олександр Литвиненко — Голова Служби зовнішньої розвідки;

Рустем Умєров — Міністр оборони;

Ігор Фоменко – заступник міністра економіки (відповідає за ОПК).

…

Як на мене, досить "войовничий склад".

Раніше у своїх прогнозах я писав, що весна-літо нас поставлять в умови "заморожування конфлікту".

Це вигідно всім стейкхолдерам (окрім України)

Робити це будуть жорстко, скорочуючи обсяги фінансової та військової допомоги (що вже спостерігається).

Для нас це (заморожування) прийнятне лише за наявності 100% гарантій безпеки.

І це буде не імпотентне НАТО.

Нагадаю, що головний гарант безпеки у світі — це США.

І Ізраїль та Південна Корея – союзники США за межами НАТО.

Сьогодні у списку – 18 таких країн.

https://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies

І наше завдання — потрапити до цього списку за будь-яку ціну!

Другий елемент такої угоди — фінансова підтримка на відновлення України та інвестиції + нові технології для розвитку країни та будівництва самодостатньої держави (насамперед, у питанні оборонних технологій та ресурсів)

Так що, тримаємо кулаки.

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