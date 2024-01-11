Євросоюз – без Угорщини. До чого може призвести нинішня позиція Орбана
Прем’єр-міністра Угорщини хочуть позбавити права голосу в Євросоюзі. Звертаючи на це увагу, юрист Олександр Чебаненко зазначає, що так справа може дійти і до повного виключення Угорщини з Євросоюзу.
ЗМІ пишуть, що депутат Європарламенту від Фінляндії запустив петицію, яка в разі успіху "дасть змогу позбавити прем'єра Угорщини права голосу в Раді — в порядку, передбаченому статтею 7 Договору про ЄС".
Ця стаття передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.
Про таку можливість довелось написати на початку травня минулого року:
"Що ж робити, коли держава-член Євросоюзу проводить явно антиєвропейську політику?
Відповідно до положень Договору про ЄС, на обґрунтовану пропозицію третини держав-членів, Європейського Парламенту чи Комісії, Європейська Рада може, після отримання згоди Європейського Парламенту, у встановленому порядку ухвалити рішення про те, що певна держава-член ЄС серйозно порушує засадничі європейські принципи.
Наслідком чого може бути:
- Пропозиція такій державі-члену висловити будь-які зауваження з цього питання.
- Аналіз та обговорення у відповідному порядку представлених зауважень.
- У випадку, якщо зауваження не будуть прийняті, — призупинення окремих прав відповідної держави-члена, що випливають з установчих договорів ЄС.
Якщо ж відповідна держава-член ЄС продовжує серйозні порушення європейських принципів, нічого не заважає ЄС у встановленому порядку ухвалити рішення про (майже) повне призупинення всіх прав відповідної держави-члена.
Назавжди або на певний період.
Або піти шляхом виключення її зі своїх членів.
В порядку, схожому до порядку прийняття (приєднання), з відповідними корективами, звичайно.
Так що, якщо Євросоюз не хоче, щоб його "виключила" Угорщина (або хтось інший, з явно антиєвропейськими побажаннями), паралізувавши його діяльність, можна позбавити цю державу певних (або взагалі всіх) прав в ЄС, або виключити з Євросоюзу відповідну державу взагалі.
Як то кажуть, була б політична воля
Себто, бажання".
Схоже, нарешті, ми зможемо спостерігати, що в самому Євросоюзі знайшлися ті, хто готові захищати цінності, на базі яких він, власне кажучи, був створений.
Що не може не додавати (хоча б трохи) оптимізму.
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