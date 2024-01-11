Лебедина пісня Путіна. Чому його Росія розвалиться, хоча зараз і здається сильною

Удавана сила путінської Росії — фікція, запевняє американський історик українського походження Олександр Мотиль в колонцi для National Interest. Він не сумнівається в краху нинішньої системи влади в РФ, питання тільки, коли це станеться.

Прогнози про крах Росії виявилися помилковими. Замість того, щоб слабшати, царство Володимира Путіна, схоже, стає сильнішим.

Один із критиків аргументу про колапс формулює це так: "Через два роки Росія має тривожно міцний вигляд". Якщо прийняти це за правду, то, вочевидь, має сенс вести переговори з Кремлем зараз, перш ніж він стане ще більш могутнім і стабільним. Можливо, це буде гірка пігулка для України та її прихильників, але яка альтернатива?

Альтернатива очевидна. Насправді Росія не стає структурно сильнішою і стабільнішою, і майже всі теорії розпаду системи змушують нас очікувати, що в Росії станеться щось глибоко дестабілізуюче. Коли? Ось у чому заковика. Це може бути завтра; це може бути через п'ять років. У будь-якому разі колапс наближається, хоча, можливо, і не в режимі "через два роки".

Аргументи на користь посилення Росії ґрунтуються на своєрідних інтерпретаціях наявних фактів, що стосуються режиму Путіна, війни, економіки та російського населення.

Путін, можливо, випромінює упевненість — хоча чому ми повинні очікувати чогось меншого від нього або будь-якого іншого лідера? — але зовнішність може бути оманливою, тим більше, що публічна особистість Путіна так само часто схильна до невігластва, як і до самовпевненості. Він заарештував своїх ліберальних та правих критиків і створив апарат безпеки, а його пропагандистська машина залишається такою ж активною, як і раніше. Це ознаки сили?

Так, зі зрозумілих причин, і ні, тому що у всіх цих заходах не було б необхідності, якби він не відчував загрози. Від кого? Від політичних та економічних еліт, незадоволених війною та її впливом на російську економіку і збройні сили. Яскравим прикладом є спроба державного перевороту Пригожина. Саме його виникнення свідчило про невдоволення всередині армії. Що ще більш важливо, ця спроба не могла бути зроблена без відома (і благословення?) служб безпеки.

Так що так, Путін пережив переворот. Але сама ця подія означає, що його становище було і залишається хитким.

Слабкість Путіна — слабкість Росії

Це важливо, тому що слабкість Путіна означає слабкість його режиму, оскільки він є його основним ядром. Усі авторитарні, тоталітарні, фашистські та диктаторські системи гіперцентралізовані за визначенням. У цьому може бути їхня сила, якщо верховним лідером є король-філософ-платоніст, але найчастіше це фатальна слабкість. Вищі лідери чинять опір змінам і реформам.

Їхнє центральне положення заохочує перекладання відповідальності, спроби зміцнення місцевої влади та підлабузництво. Можливо, найважливіше те, що вони схильні до стратегічних помилок, особливо в міру старіння і втрати здатності демонструвати непереможність, непогрішність і харизму.

Найзначнішою помилкою Путіна був тиск на президента України Віктора Януковича, щоб той відмовився від угоди про асоціацію з Європейським Союзом наприкінці 2013 року, у такий спосіб спровокувавши Революцію гідності, яка призвела до втечі Януковича, а потім до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Януш Бугайський із Джеймстаунського фонду наводить доводи на користь того, що війна є катастрофою для Росії: "Російські лідери намагаються переконати західних лідерів у тому, що Україна програє війну, щоб припинити військову допомогу Києву. Насправді війна згубна для Росії. Хоча український контрнаступ на Донбасі та Запоріжжі на зиму застопорився, після розгрому російських сил у Києві, Харкові та Херсоні російська армія знищена, а її флот відкинутий із західної частини Чорного моря. За два роки бойових дій Росія втратила щонайменше 315 000 людей вбитими або важко пораненими з наземних військ чисельністю приблизно 360 000 осіб, які вторглися в Україну. Вона також зазнала величезних втрат у техніці, зокрема 2200 із приблизно 3500 танків і третину бронетехніки". Це не просто випадкові проблеми. Разом узяті, вони свідчать про фундаментальне, структурне знищення російських збройних сил.

Не менш тривожна ситуація і з економікою. Опозиційний російський економіст Володимир Мілов показав, що держава вклала величезні кошти в чотири сектори (боєприпаси, залізні дороги, військова безпека і машинобудування), безпосередньо пов'язані з війною, водночас скоротивши або лише мінімально збільшивши інвестиції в сектор споживчих товарів. Заяви Путіна про те, що ВВП зростає, а інфляція низька, приховують реальність того, що пересічних громадян приносять у жертву на вівтар мілітаризму. Як вказує Мілов, "росіяни стали значно біднішими за останні п'ять років, і особливо — за останні два роки".

Невдоволення росіян своїм життям — не вигадка Фото: іллюстративне фото

Емпіричні аргументи на користь сильної Росії слабкі

Джеффрі Зонненфельд з Єльського університету та його колеги переконливо показали, що санкції спрацювали і що "Росія більше не є навіть віддалено економічною державою та заборонила мінімальну звітність щодо прозорої статистики національного доходу, яка необхідна для збереження членства в МВФ. Оскільки її промислова міць нижча, ніж у Чилі, путінська Росія виживає, просто захоплюючи активи. Економіка, в якій дедалі більше домінує держава, поглинає власні компанії, щоб підтримувати військову машину Путіна".

Нарешті, ми підходимо до російського населення. Так, воно не діє, і так, це робить його моральними співучасниками злочинів Путіна. Але значна меншість, можливо, одна п'ята, виступає проти війни і фашистського режиму Путіна. Переважно це містяни, освічені фахівці, які проживають у Москві та Санкт-Петербурзі. Наразі вони залякані. Але щойно з'явиться можливість, а це неминуче станеться, вони заявлять про себе, як і всі міські освічені професіонали в усьому світі.

Отже, емпіричні аргументи на користь сильної Росії слабкі. Тим часом теоретичні аргументи на користь колапсу сильні, оскільки Росія надзвичайно вразлива перед структурними силами, які зазвичай призводять до системного колапсу. Важливо пам'ятати, що структури подібні до тектонічних плит. Ми можемо передбачити, що землетруси неминуче відбудуться там, де зустрічаються дві плити, але не можемо точно сказати, коли. І ми можемо сказати, які регіони або держави перебувають у більшій чи меншій мірі проблем і все частіше стикаються з перспективою краху.

Які структурні сили переслідують Росію?

Наведений вище аналіз виявив їх. Крихкість режиму — одна з них. Інша — важке становище військових. Економіка, що тоне, — третя. Протестний потенціал освічених міських еліт Росії — четверта. З історії ми знаємо, що такі держави схильні до розпаду або, принаймні, до масових народних протестів і зміни режиму. На думку одразу спадають Радянський Союз і його східноєвропейські сателіти в 1989–1991 роках.

Але те ж саме відбувається і в багатьох країнах світу, як-от Аргентина, Нікарагуа, Єгипет, Сирія, Зімбабве і Лівія. Деякі держави, як-от Іран аятолл, витримують шторми повторюваних потрясінь і виживають. Інші, як-от шахський Іран, цього не роблять. Крім таких банальностей, як "все залежить від сили держави або розуму еліти", ми просто не можемо знати, яким буде точний результат.

Але ми знаємо, що в більшості випадків "суперечності", породжувані структурними силами, виходять на перший план, коли виникають "іскри" або "тригери". Це можуть бути вбивства, землетруси, пожежі, стихійні лиха або війни, особливо безуспішні війни, що створюють навантаження на і без того ослаблену економіку, збройні сили, режими та населення. Саме Перша світова війна зруйнувала Габсбурзьку, Османську та Російську імперії, а Друга світова війна майже зруйнувала Радянський Союз, особливо після того, як масштабні структурні зміни Йосипа Сталіна послабили радянську систему і зробили її схильною до краху.

Геноцидна війна Росії проти України, ймовірно, є саме такою іскрою. Режим, армія та економіка стали слабшими, і немає жодних підстав очікувати поліпшення ситуації найближчим часом. Це означає, що чим довше триває війна, то більша ймовірність того, що структурні сили стикатимуться одна з одною, то більшими будуть протиріччя і то більш імовірним стане розпад Росії. Всупереч поширеній думці в Росії і на Заході, час — не на боці Путіна. Він не молодшає, і його режим не стає сильнішим. Тому Заходу слід утримуватися від переговорів із Путіним доти, доки його країна і режим не ослабнуть і їх неможливо буде легко відновити.

Тож не піддавайтеся його вимушеній браваді. Мелодія, яку він співає, — його лебедина пісня. Що стосується того, коли путінська Росія зустріне свій кінець, то це може статися раніше, ніж ви думаєте.

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