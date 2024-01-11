Вийти із війни з надією. Чому мир поставить перед Україною не менш складні завдання, ніж війна

Післявоєнне відновлення України ставить завдання величезного масштабу і неймовірної складності, попереджає аналітик RAND Дуг Ірвінг. І вже зараз важливо розуміти, хто цим займеться і звідки візьмуться гроші

Економісти в Україні ведуть похмурі підрахунки відтоді, як російська армія перетнула їхній кордон на початку 2022 року.

У перший рік війни зруйновано приватних будинків: 66 618. Основні кілометри доріг, зруйнованих гусеницями танків і вибухівкою: 8 746. Економісти відстежують, скільки шкіл було перетворено на руїни (434 тільки за перший рік) і скільки гідроелектростанцій було пошкоджено або зруйновано (всі). Вони знають навіть, скільки сімей сільськогосподарських бджіл було знищено за один рік боїв (86 902).

Їхня бухгалтерська книга дає деяке уявлення про те, наскільки масштабними мають бути зусилля з відновлення, коли вогонь припиниться. Але це тільки початок. Дослідники з RAND проаналізували десятиліття прикладів відновлення, від Європи після Другої світової війни до Нового Орлеану після урагану Катріна, щоб показати, що буде потрібно для відновлення України. Їхньою метою було не просто пояснити, як відновити будинки і відкрити школи, а й як забезпечити "більш вільне, процвітаюче і безпечне майбутнє" для українців і Заходу.

"Це може бути найбільший проєкт відновлення в сучасній історії, — сказав Говард Шац, старший економіст RAND. — Це не буде схоже на Ірак чи Афганістан. Ніякого повстання тут немає. Війна об'єднала українців, а не розділила їх. Це буде більше схоже на те, що сталося в Європі після Другої світової війни або падіння Берлінської стіни".

Україна була найбіднішою країною в Європі ще до вторгнення Росії. Її інфраструктура була в такому поганому стані, що президент Володимир Зеленський одного разу (до війни) сказав, що сподівається, що його пам'ятатимуть як лідера, який будував хороші дороги. Корупційна репутація була легендарною. В одному звіті уряду США описується випадок із суддею, спійманою на отриманні хабара в 12 мільйонів доларів, якій все ж вдалося зберегти свою роботу.

Для успішного відновлення Україні необхідно буде вийти з війни за новою траєкторією. І зараз саме час замислитися над тим, який вигляд це матиме і як цього домогтися.

Цілком можливо, що ні Україна, ні Росія не виграють цю війну беззастережно. Коли мир настане, він може прийняти форму припинення вогню або перемир'я, коли обидві сторони ворожі, але виснажені. Це хиткий ґрунт для відновлення.

Україні знадобиться якийсь спосіб гарантувати свою безпеку від загрози нового нападу Росії і вселити впевненість інвесторів. Вступ її до НАТО — це один із варіантів, але тільки один із. Замість цього США та інші союзники могли б продовжувати постачати Україні зброю і навчати її для зміцнення власної оборони. Вони також можуть пригрозити ввести свої сили, якщо Росія знову перетне кордон.

"НАТО не потрібна Україна як член, щоб стримувати Росію, — сказав одного разу покійний Джеймс Доббінс, легендарний дипломат. — Україні не обов'язково ставати членом НАТО, щоб користуватися матеріальною підтримкою для своєї оборони".

Безпечніша Україна може приступити до довгого і дорогого завдання відновлення. За оцінками економістів Київської школи економіки, війна завдала збитків на суму понад 150 мільярдів доларів тільки фізичній інфраструктурі. Руйнування були настільки масштабними, що в деяких місцях це було схоже на стихійне лихо. Тому дослідники RAND також шукали уроки з попередніх зусиль із відновлення після стихійних лих.

На Гаїті, наприклад, відновлення після катастрофічного землетрусу 2010 року сповільнилося, оскільки небагато міжнародних донорів захотіли фінансувати дуже необхідну, але дуже непривабливу роботу з розчищення завалів. Просто повернути переміщених осіб додому для участі у відновленні може виявитися непростим завданням: населення Нового Орлеана все ще не те, що було, коли ураган Катріна наринув на берег у 2005 році. Пуерто-Ріко розробило план відновлення та реконструкції всього суспільства після урагану Марія 2017 року. Але місцеві громади, яким часто не вистачає робітників, насилу витрачають величезні суми грошей, що надходять на відновлення.

Це призводить до наступного великого питання: звідки візьмуться гроші? Західні країни заморозили російські активи на суму майже 300 мільярдів доларів. Однак абсолютно не зрозуміло, чи відбудеться конфіскація цих активів та їх використання відповідно до міжнародного права. Натомість, з огляду на масштаб проблеми, багато коментаторів закликали до розроблення нового плану Маршалла для України.

Початковий план Маршалла передбачав виділення мільярдів доларів на допомогу Західній Європі, що лежала в руїнах після Другої світової війни. Допомога — і одночасне створення НАТО — забезпечили стабільність, яку Європа мала відновити. Але часто не береться до уваги, що саме приватні інвестиції, а не міжнародна допомога, здебільшого фінансували відновлення. І економічні двигуни Європи по-справжньому не запрацювали, поки не почала розвиватися міжнародна торгівля.

Центральна Європа після падіння Берлінської стіни може стати ближчим прецедентом для України. Там деяка допомога США надійшла як підприємницькі фонди, які інвестували в малі та середні компанії. Ці кошти пожвавили банки і відновили промисловість, щоб допомогти країнам-одержувачам, як-от Польща та Угорщина, в кінцевому підсумку приєднатися до єдиного ринку Європейського Союзу.

Це також заявлена мета України, і потенціал членства в ЄС має надати "тяжіння" на зусилля з відновлення, пишуть дослідники. "Зараз не 1947 рік, — сказав Чарльз Райс, колишній посол і перший заступник помічника держсекретаря з європейських справ. — В українців є своє бачення економіки, яку вони хочуть створити. І найбільш важливим економічним аспектом є те, що вона рухається в кінцевому підсумку до вступу в Європейський Союз".

Європейський Союз має взяти на себе провідну роль — а Україна встановлюватиме пріоритети — в управлінні економічним відновленням. США повинні взяти на себе провідну роль у питаннях безпеки. Усі основні партнери мають призначити спеціальних представників для координації своєї підтримки та забезпечення задоволення потреб України, аж до розбору завалів. А оскільки в країну, ймовірно, потечуть мільярди доларів, Україні слід призначити незалежного генерального інспектора, щоб гарантувати: гроші витрачені правильно, а процес прозорий.

План Маршалла дає ще один ключовий урок. У післявоєнній Америці 1940-х років цей план було важко продати. Адміністрація Трумена доклала величезних зусиль для забезпечення двопартійної підтримки. Відновлення України займе роки. Якщо федеральні чиновники хочуть досягти успіху, їм необхідно зробити більше, щоб довести свою правоту і заручитися підтримкою на довгострокову перспективу.

"У кінцевому підсумку, побудова безпечної, економічно процвітаючої України, яка повністю інтегрована в європейські інститути, стане наріжним досягненням, корисним по обидва боки Атлантики та благом для глобальної безпеки і західної демократії", — сказав Райс.

Україна вже має уявлення про те, як вона виглядатиме. Її план виходить далеко за межі безпосереднього збитку, підрахованого київськими економістами, і передбачає понад 750 мільярдів доларів економічної підтримки і проєктiв, які піднімуть нову Україну. Він вимагає будівництва нових електростанцій і сучасних будівель, програм перепідготовки робочої сили та реформ у сфері верховенства закону, наукових парків і центрів виробництва компонентів для електромобілів.

Це також потребуватиме тисяч кілометрів нових і відновлених доріг. Але це вже буде головним показником успіху не тільки президента Зеленського, який у статті Wall Street Journal за 2022 рік пообіцяв зробити Україну "найбільшою можливістю зростання в Європі з часів закінчення Другої світової війни".

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