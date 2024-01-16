Британська парасолька над Україною. Що означає для Європи гарантія безпеки Лондона

Безпекова угода України з Великобританією – початок формування нової безпекової архітектури в Європі

12 січня 2024 року в Києві відбулась дуже важлива подія – підписання безпекової угоди між Україною та Великобританією.

В чому значущість цієї угоди? Це перша міждержавна угода про надання Україні міжнародних гарантій безпеки, які наші партнери обіцяли раніше, зокрема у спільній заяві лідерів країн G-7 на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі. Відразу зазначу, що зараз нема сенсу сперечатись щодо самого терміну "гарантії безпеки", зокрема і щодо його формальної відсутності в назві і тексті Угоди. Важливим є зміст – чітке і достатньо конкретне формулювання зобов’язань Великобританії надавати нам військову і економічну допомогу наступні 10 років, або до нашого вступу до НАТО, особливо у разі нового нападу Росії на Україну. В тексті Угоди прямо йдеться про "запобігання та активне стримування і протидію будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації". Безумовно, не йдеться про те, що Великобританія буде воювати разом з нами проти Росії. Це ризик світової, і навіть ядерної війни. І нам ніхто цього не обіцяв. Але принципово важливим є гарантування збереження як мінімум на 10 років тієї допомоги, яку Великобританія надає нам вже зараз.

Це не "меморандум", а міждержавний договір, і йдеться не про абстрактні обіцянки, а про конкретні дії і зобов’язання. Зокрема, в тексті Угоди йдеться про те, що "у 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 млрд фунтів стерлінгів". Зверну увагу і на те, що в Угоді йдеться і про взаємні зобов’язання. Один з пунктів Угоди говорить про те, що "учасники прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу".

Угода охоплює різні сфери безпекового співробітництва — оборонне та військове співробітництво, морська безпека, співробітництво в галузі оборонної промисловості; співробітництво в сфері невійськової безпеки (захист критичної інфраструктури; співпраця у сфері безпеки, зокрема, на рівні розвідки і спецслужб, та кібербезпеки; інформаційна безпека, боротьба з інформаційними маніпуляціями та пропагандою; співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю), політичне співробітництво (встановлення справедливого та сталого миру; санкції проти РФ; притягненню Російської Федерації до відповідальності); фіскальна (фінансова) підтримка України, зокрема у відновленні та відбудові України; забезпечення макроекономічної стабільності України; доступ України до британських приватних фінансових компаній та установ, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер; відшкодування втрат, шкоди і збитків, завданих російською агресією; гуманітарне співробітництво (гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість; оперативне надання гуманітарних послуг; соціальне відновлення та реінтеграція територій); реформи (інклюзивне реформування; пріоритетні напрями реформ; зобов’язання щодо імплементації реформ; підтримка у впровадженні програми реформ).

Велика Британія починає... Фото: Офіс президента

Передостанній (восьмий) розділ Угоди стосується співпраці на випадок майбутнього збройного нападу. Зокрема йдеться про те, що "Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин (збройний напад Росії на Україну – В.Ф.), діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші обтяження; консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН". Це також свідчить про конкретний зміст Угоди, її принципову відмінність від того, що було у славнозвісному Будапештському меморандумі.

Фактично безпекова угода з Великобританією має всеосяжний характер. Що дуже важливо, вона напряму прив’язана до процесу євроатлантичної інтеграції України. Ця Угода не є заміною інтеграції України до НАТО, навпаки, є нашим дороговказом до Північноатлантичного альянсу і буде діяти до моменту вступу України до НАТО. При цьому в Угоді йдеться про те, що "Сполучене Королівство вважає, що майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробить ефективний внесок у мир і стабільність у Європі" і буде надавати "підтримку майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО".

Добре знаючи політичний процес України з перших років незалежності України, можу стверджувати, що про таку Угоду мріяли декілька поколінь українських політиків, дипломатів, політичних експертів, громадських активістів, які прагнули інтеграції України до Західного світу. Неодноразово були спроби вийти на подібну угоду з США, з іншими впливовими західними країнами. На жаль, жодна з цих спроб не мала результату. Лише зараз в умовах повномасштабної війни Росії проти України на Заході нарешті починає формуватись усвідомлення того, що Україна потребує довгострокової безпекової підтримки і реальної інтеграції в глобальні міждержавні структури Західного світу – ЄС і НАТО. Безпекова угода з Великобританією є не тільки підтвердженням цього, а справжнім міжнародно-правовим проривом України на цьому шляху, величезним успіхом української дипломатії…

Особливе значення безпекової угоди з Великобританією є в тому, що вона є першою такою угодою з країнами, які обіцяли нам безпекові гарантії. Президент Зеленський зазначив, що ця Угода може розглядатись як "основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами", як "базовий документ у розвиток відповідного рішення "Групи семи". Безпекові угоди України з різними країнами будуть відрізнятись одна від іншої, але важливо задати певний стандарт, від якого можна відштовхуватись і навколо якого можна вести переговори про подібні договори з іншими країнами.

Стратегічне значення безпекової угоди з Великобританією полягає в тому, що вона, разом з іншими подібними угодами, закладатиме фундамент нової архітектури безпеки в Європі. Гарантування безпеки для України означатиме і формування спільної системи безпеки для всієї Європи. Але для цього насамперед потрібно зупинити російську війну проти України, а далі стримувати Росію від нових актів агресії. Також в перспективі необхідно буде підготувати низку секторальних безпекових угод і нову колективну угоду про безпеку і співробітництво в Європі.

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