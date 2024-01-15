Увійде у світову історію воєн: як і хто збив російські А-50 та Іл-22

Джерела РФ намагаються довести, що два унікальні літаки збили свої ж. Але в будь-якому разі, зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко, це увійде у світову історію воєн — або як фантастичний російський провал, або як феноменальний український успіх.

Щодо "інциденту" з російськими А-50 та Іл-22 над Азовським морем…

Зараз російські пабліки вельми активно розганяють пояснення цієї НП, мовляв, це був "friendly fire" і не спрацювала система "свій-чужий". І, загалом, цій версії цілком могло б віритися, адже російське ППО лише 2023-го збило над тимчасово окупованими Запорізькою та лівобережною Херсонською областями кілька своїх бортів тактичної авіації та ударних гелікоптерів Ка-52.

Але є нюанс…

Річ у тім, що пункт управління/літак-ретранслятор Іл-22 і ДРЛО А-50 день за днем, другий рік поспіль, літають одними й тими самими маршрутами, з метою забезпечення стійкості зв'язку, контролю повітряного оточення та управління оперативно-тактичною авіацією.

День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, Іл-22, зазвичай до 6 бортів, здіймалися з аеродромів "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону", "Мариновка" в повітряний простір і пролітали над Воронезькою, Ростовською, ТОТ Луганською, Запорізькою областями і, зокрема, над Азовським морем.

Аналогічно і А-50, зазвичай до 4 бортів, піднімалися з аеродромів "Ахтубинськ", "Анапа" і "Крымск" і по черзі заходили на чергування в повітряний простір над акваторією Азовського моря.

Тобто, навіть із непрацюючою системою "свій-чужий", ці літаки мали бути візуально на радарах операторів ППО, як свої. До того ж, літак таких розмірів, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати, наприклад, з ракетою або винищувачем противника.

Якщо це і був "friendly fire", то він увійде у світову історію воєн і конфліктів як найгучніший facepalm. Якщо ж ні… То це дуже унікальний випадок у все тій же світовій історії воєн і конфліктів. Два настільки унікальні літаки були "приземлені" в настільки глибокій тиловій зоні… 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔.

Perfectum supplicium!

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