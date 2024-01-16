Заборгували 20 мільярдів. Чому українці не платять за електроенергію та як вирішити цю проблему

Економіст Андріан Прокіп аналізує недавнє рішення Кабміну про припинення мораторію щодо комунальних боргів. Він передбачає наслідки такого кроку і вказує на проблеми, які треба буде вирішити.

СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ВІДКЛЮЧЕННЯ БОРЖНИКІВ

Найрезонанснішою подією минулого тижня в енергетиці, мабуть, було рішення уряду про зупинку мораторію на припинення надання деяких житлово-комунальних послуг через накопичення боргів. Це стосуватиметься тих територій, на яких не ведуться бойові дії. Відключення за борги не будуть застосовуватись до споживачів, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів чи бойових дій. Відключатимуть тих споживачів, у кого борг старше двох місяців та перевищує 3 тис. гривень.

Чому майже після двох років повномасштабної війни уряд пішов на такий крок? Міністр енергетики заявив, що деякі громадяни почали зловживати мораторієм на відключення і нарощувати борги. Звісно, у кожного боргу своя історія. Проте, вочевидь, ключовим є те, що ці несплати посилили вже і без того боргову кризу та проблеми ліквідності енергетичних компаній.

Є інформація, що загалом населення заборгувало за електроенергію 20 мільярдів гривень. Для прикладу, за інформацією постачальників, борг у місті Київ становить один мільярд гривень і понад мільярд у Чернівецькій області. Середній борг по Києву — 7 129 грн. В окремих регіонах середній борг вищий, в окремих — нижчий. За офіційною інформацією, на кінець жовтня минулого року сукупний борг побутових споживачів за електроенергію складав понад 11 мільярдів гривень.

Природно, що ці борги ускладнюють роботу енергетичних компаній. Але ці борги, може б, і не стали критичною проблемою сьогодні, якби вони були єдиними.

Тариф для населення, навіть після нещодавнього суттєвого підвищення у червні, залишається дотаційним та не покриває усіх витрат на виробництво і постачання електроенергії побутовим споживачам. Донорами цього субсидування є державні компанії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Але і вони не в змозі покрити цей розрив повністю: загалом, за механізмом субсидування населення, борг перед постачальниками універсальної послуги (які, власне, і здійснюють постачання населенню) складає майже 22 мільярди гривень. Відтак, постачальники недоотримали понад 40 мільярдів, і природно зіткнулись із кризою ліквідності, що може загрожувати електропостачанню. Але ж частина платить сумлінно, а частина ні? Виходить, що сумлінні платники стають заручниками дій несумлінних, у тилових регіонах.

Для сумлінних платоспроможних платників не зміниться нічого. Неплатоспроможні повинні звертатись за субсидією. А от платоспроможні і несумлінні будуть змушені оплачувати (є і такі, і кілька промовистих прикладів наводив нардеп Олексій Кучеренко).

Але разом із проблемою неплатежів від населення треба вирішити й іншу. Є перелік непобутових споживачів, яких заборонено відключати за борги, він викликає питання. Так, "Укренерго", системний оператор, закликав до необхідності переглянути цей перелік, адже в нього закралися зовсім не стратегічні підприємства.

Звісно, не можна виключати того, що будуть помилки чи навіть спроби зловживання з боку окремих постачальників, про що багато говорили в останні дні. Але в такому разі одразу потрібно звертатись до постачальника. А у разі, якщо і з постачальником не знайдуть спільної мови, то зі скаргами до регулятора — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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