Проти Трампа немає прийому? Як експрезидент США йде до своєї другої перемоги на виборах

Британський публіцист Тім Стенлі в колонці для The Telegraph визнає — Трамп уже фактично переміг, як мінімум — у своїй партії. І відповідає на запитання — чому так сталося після всього того, що було з експрезидентом США в останні роки?

Джаггернаута Трампа неможливо зупинити. Він виграв праймеріз в Айові, набравши понад половину голосів і поступившись другим місцем Рону ДеСантісу, який не становить особливої довгострокової загрози. Нью-Гемпшир у вівторок стане битвою не стільки передвиборчих кампаній, скільки опитувань громадської думки: Американська дослідницька група показує, що Трамп і Ніккі Гейлі йдуть нога в ногу, тоді як Університет Саффолка дає Дональду перевагу в 16 пунктів. Ставлю на останнє. FiveThirtyEight.com присуджує Саффолку оцінку A- за надійність, АІГ — мізерну оцінку C+.

Якщо припустити, що Трамп справді переможе, перегони не просто закінчаться — їх насправді ніколи не було. Французький постструктураліст Жан Бодрійяр, як відомо, стверджував, що "війни в Перській затоці не було". Переважна вогнева міць Заходу зробила поразку Іраку неминучою; все, що зробило односторонню різанину схожою на війну, було вмілим її висвітленням у ЗМІ.

Так само, якщо відкинути подкасти і нескінченні кадри того, як Трамп входить у будівлю суду і виходить із неї, реальність така, що Трамп жодного разу не вступав у дебати зі своїми опонентами; Гейлі відмовилася від участі в дебатах у Нью-Гемпширі; а Десантіс неофіційно взагалі залишив штат (він проводить передвиборчу кампанію в Південній Кароліні, батьківщині Гейлі, де Трамп упевнено лідирує). Тим часом, демократи не проводять справжніх праймеріз. Білий дім вирішив покарати Нью-Гемпшир за дострокове планування виборів, тому делегати не будуть виділені, а Джо Байден не з'явиться в бюлетенях для голосування, хоча, за прогнозами, він все одно виграє з великою перевагою.

Повна безглуздість конкурсів цього року незвична — це повернення до 1960-х років, коли праймеріз були показовими, а номінації ухвалювали десь в іншому місці.

2024 залежить від подій, значною мірою зовнішніх щодо демократичного процесу. Чи приберуть Трампа з бюлетенів або відправлять до в'язниці? Чи буде Байден влітку замінений на Гевіна Ньюсома? Це може бути перший з'їзд демократів із 1968 року, який справді має значення, який ви можете розглядати або як переворот, здійснений тіньовими впливовими особами, або як повернення до більш раннього, більш розумного режиму, за якого державні діячі, а не низові ідеологи, обирали президента.

Головним аргументом Трампа проти Байдена стає вік президента Фото: Twitter

Говорячи про ідеологію, бачимо — вона теж відійшла на другий план. Найвідомішим суперником Байдена є Дін Філліпс — конгресмен із Міннесоти, який міг би набрати до чверті голосів у Нью-Гемпширі, хоча його кампанія рідко виявлялася успішною. На один захід буквально ніхто не прийшов. Не допомагає й те, що Філліпс не зосередився на суттєвому ліберальному питанні, щоб спровокувати протестне голосування; його єдина претензія — вік Байдена. Гейлі та ДеСантіс також уникали прямої протидії трампізму — оскільки широко поширена думка, що Гейлі хоче бути віцепрезидентом Дональда; ДеСантіс — його спадкоємець у 2024 році.

Гейлі, звісно, кинула виклик прихильникам Трампа щодо теми України, але, не зіткнувшись із публічними дебатами, уникає пильної уваги до своїх позицій, і перегони фокусуються на особистості. Це майже середньовіччя. Король занадто старий? Претендент кривуватий? Чи протримається будь-хто з них хоча б рік? Колись люди не голосували, вони складали гороскопи — і на підставі того, що Близнюки перебувають у Дев'ятому домі, я передбачаю, що в листопаді ми згадуватимемо про це як про найочевидніші президентські перегони в історії. Їм судилося набути такої форми з листопада 2020 року — адже це є і мав бути матч-реванш.

Чому все це стало так неминуче? Тому що Трамп відмовився визнати результати останніх виборів. Тому що машина Республіканської партії не бажає з ним розривати, а його виборці не відмовляться від нього. А ще тому, що Байден — такий самий нарцис, як і його опонент, і не відійде вбік, навіть попри те, що його розумовий занепад відчутний. Зрештою, можна підозрювати, що люди, яких найбільше влаштовують кандидатури Трампа і Байдена, — це самі Байден і Трамп, оскільки кожен вважає повторне висунення іншого своїм найкращим шансом на перемогу.

Чи мають вони рацію? Чи буде Гейлі або Ньюсом сильнішим противником?

Що ж, нещодавнє опитування YouGov показало, що Гейлі випереджає Байдена на вісім пунктів, що більше, ніж перевага Трампа у два відсотки. Навпаки, Ньюсом не демонструє жодної переваги перед Байденом у гіпотетичних поєдинках проти Трампа. Оскільки американці так похмуро оцінюють напрямок розвитку своєї країни, будь-який кандидат від республіканців, ймовірно, сильніший за будь-якого демократа. Коли виборці відчувають депресію в двопартійній системі, чинний президент падає, а опозиція зростає — тож перемога Трампа в листопаді цілком логічна.

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