Російські літаки загнали на схід. Де тепер літають радіолокаційні розвідники А-50

Ураження Україною одного з радіолокаційних літаків А-50 не прибрало їх з неба повністю, але змусило бути обережнішою, пише військовий аналітик Костянтин Машовець. Тепер вони літають на схід — не над Азовським морем, а над Ростовською областю

Командування противника після втрати літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) типу А-50У продовжує використання цього типу літака, але в іншій зоні чергування — у повітряному просторі над Ростовськой обл. та Краснодарським краєм (приблизно, на 200-250 км східніше раніше існувавшого, над акваторією Азовського моря).

Наразі фіксується використання до 3-х одиниць літаків типу А-50У з аеропорту сумісного користування "Сочи" та військової авіабази (АБ) Ахтубинск "929-го Государственного летно-испытательного центра МО РФ им. В.П.Чкалова"…

Також, противник продовжує використання літаків типу Ил-22 (ПКП\РТР), до 2-х одиниць з АБ Мариновка, але тільки у повітряному просторі Воронезької та Ростовської обл., а також над східною частиною тимчасово окупованих територій (ТОТ) Луганської та Донецької областей України.

Бойова авіація противника також продовжує виконувати польоти у повітряному просторі над західною та центральною частиною Чорного моря для контролю повітряної та надводної обстановки. Причому, противник став залучати для виконання цього завдання бойову авіацію не тільки з АБ, розташованих на ТОТ Криму, а й на території власних Ростовської обл. та Краснодарського краю. Загалом, з цією метою противник використовує на добу до 8-12-и літаків, зокрема:

2 одиниці Су-27\Су-30СМ та 1-2 одиниці Су-24М зі складу 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації ЧФ-У (43-го ошмап ЧФ) — з АБ Саки;

1 одиницю Бе-12 зі складу 318-го окремого змішаного морського авіаційного полку (озмап) МА ЧФ з АБ Кача;

до 2-х одиниць Су-27\Су-30СМ зі складу 3-го змішаного авіаційного полку (змап) 1-ї змішаної авіаційної дивізії (змад) з АБ Кримськ;

до 2-х одиниць Су-27\Су-30СМ зі складу 38-го винищувального авіаційного полку (вап) 27-ї змад — з АБ Бельбек.

Це все сили та засоби зі складу 4-ї "гвардейской" армії ВПС та ППО ВКС ЗС РФ (Південний воєнний округ\ПівдВО). Окрім цього, для виконання цих завдань також залучаються:

2 одиниці МiГ-29К зі складу 100-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку (оквап) — з АБ Саки (місце постійної дислокації — АБ Североморськ-3);

2 одиниці Миг-31БМ зі складу 98-го змішаного авіаційного полку (змап) — з АБ Бельбек (місце постійної дислокації АБ Мончегорськ).

Ці сили та засоби зі складу 45-ї армії ВПС та ППО ВКС ЗС РФ (північний флот\ПФ, оперативно-стратегічне командування\ОСК "Север" ).

Окрім цього, для ведення регулярної радіотехнічного та оптико-електронної розвідки у південній операційній зоні противник залучає до 1-2-х літаків типу Су-34 із комплексним (універсальним) контейнером розвідки — з АБ Майкоп.

Вони оперують у різних частинах цієї зони, зокрема в східній частині Азовського моря, але не західніше умовної лінії Новоазовськ — Єйск, намагаючись не наближатися до ЛБЗ.

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