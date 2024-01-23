Мова та вишиванка як камуфляж: хто гарно говорить про соборність, а хто віддає за неї життя

Привітання з Днем соборності у сучасній Україні передчасні, вважає юрист Олександр Чебаненко. На його переконання, головною умовою соборності є рівність усіх і готовність до самопожертви — а цього, на жаль, ми не бачимо.

До Дня соборності

З чого починається реальна ЄДНІСТЬ нашого суспільства?

Не з того, що треба говорити солов'їною, читати українські книжки, співати наші пісні та носити вишиванки.

Хоча це важливо. Але не секрет, що для багатьох наші книжки, вишиванка, як і наша мова — всього лише зручний камуфляж.

І не з того, щоб знати більше історії, пам'ятати, зрештою, що таке День соборності та звідки він пішов.

Хоча це теж надважливо. Адже тоді ми будемо знати, що крім Акту Злуки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки, був ще й Зятківський договір. Який цей Акт фактично поховав.

Але й всього цього недостатньо.

Для справжньої єдності, злуки необхідною умовою є готовність якщо не всього, то хоча б БІЛЬШОЇ частини ВСІХ верств суспільства до відповідальності за майбутнє, взаємопідтримки та до самопожертви.

І особливо це важливо в часи, коли фактично вирішується доля всього суспільства та всієї країни.

Як зараз, коли йде ВІЙНА.

Український народ проявляє нечувані героїзм та готовність до самопожертви в захисті самого права на існування. Існування своє та своєї країни.

Але цього ЗАМАЛО.

Приклади самопожертви мають подавати всі, а не лише ті, хто опинився на фронті

Необхідно, щоб в усьому цьому активну участь брали ті, хто претендує на ЛІДЕРСТВО.

(Поки що так звана) "еліта".

Забувши про інстинкт накопичення, знявши із себе вигаданий нею ж плащ "месії" та "спасітєля отєчєства", а насправді — ширму непідсудності й непідзвітності, та почавши діяти й відповідати згідно ЄДИНИХ ДЛЯ ВСІХ правил.

Треба пам'ятати, що ті, хто оголосив Соборність України більше ста років тому, але не усвідомив необхідність відповідальності, самообмеження, жертовності заради спільного блага, були потім практично всі ЗНИЩЕНІ в кривавій бані.

А головне, була фактично знищена соборна Україна.

Не можна знову й знову повторювати помилки минулого.

Треба зрозуміти, що у всіх НАС — СПІЛЬНИЙ ворог, якого не влаштовує самий факт НАШОГО існування.

Тому готовність до самообмеження, до самопожертви, відповідальність та єдність повинні бути спільними для ВСІХ.

Задля нашої СПІЛЬНОЇ Перемоги.

І тільки тоді "елітка" стане справжньою ЕЛІТОЮ. Або буде замінена іншими.

А ми всі станемо, нарешті, НАЦІЄЮ.

Так що, привітання з Днем єдності, схоже, зайві.

Єдності та соборності нам всім ПОКИ ЩО можна лише ПОБАЖАТИ.

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