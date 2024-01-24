У лютому буде тихіше: скільки обстрілів РФ зможе дозволити собі найближчим часом

Російські обстріли циклічні, й Україна зараз — наприкінці першої стадії циклу, стверджує блогер Роман Шрайк. Наступні кілька місяців обстріли підуть у режимі "скільки виробили, стільки й запустили" — будуть вистрілювати, грубо кажучи, не 120 Х-101/555 на місяць, а 60.

У вчорашній російській атаці було 15 ракет Х-101/555.

Це означає, що, якщо мої розрахунки правильні, до кінця січня може бути використано 10+ таких ракет.

Розрахунок простий — за моїми прикидками, РФ може виробляти на місяць приблизно 60 Х-101 (і приблизно 35 "Калібрів", але з ними у рашистів щось не виходить).

Під час паузи жовтня-листопада та обстрілів грудня-січня вони можуть виробити 4*60=240 ракет. За грудень-січень використано 231 ракету (110 у грудні і 121 у січні). У залишку — 9.

Але потрібно ще врахувати, що "осіння пауза" була не з 1 жовтня, а з 22 вересня, і за цей проміжок теж щось виробили.

Ці оцінки прикидочні — обсяги виробництва можуть коливатися, а частина ракет падає в самій РФ. До того ж, наступний обстріл може бути не наприкінці січня, а на початку лютого.

Тобто, це не точна наука, а орієнтир. Я даю циферки, щоб було загальне уявлення, чого можна чекати. І поки що мої прикидки збігаються з реальністю.

Наостанок нагадаю, що російські обстріли циклічні. Ми зараз наприкінці першої стадії циклу, після якої додаткові накопичення вичерпаються і наступні кілька місяців обстріли підуть у режимі "скільки виробили, стільки й запустили". Тобто, грубо кажучи, будуть вистрілювати не 120 Х-101/555 на місяць, а 60.

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