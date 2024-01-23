Запасу немає: чому РФ не може влаштовувати системні масові удари "шахедами"

Related video

За 2/3 січня РОВ застосували по Україні 177 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

До цього підрахунку не входить наліт з 31 грудня на 1 січня (90 дронів-камікадзе), оскільки я його розглядаю саме як атаку, що почалася наприкінці грудня 2023 року, тобто сплановану і підготовлену саме на грудень.

Але навіть якщо і враховувати ці 90 Shahed-131/136 (267), то все одно січневий показник нальотів нижче 2/3 грудня 2023 року — 339 дронів. Своєю чергою саме грудень став рекордним за нальотами, але цьому сприяла підготовка та накопичення дронів-камікадзе росіянами.

До того рекордними були вересень та травень, з досить стриманими іншими осінніми (жовтень — 285, листопад — 369) та всіма літніми (червень — 201, липень — 250, серпень — 187) місяцями. З січня по квітень 2023 року і зовсім наліт Shahed-131/136 на місяць становив менше 100 од.

Це вкотре підтверджує раніше зроблені висновки, що Росія не має єдиного, пропорційного боєкомплекта для систематизації нальотів і виведення стабільного графіка. Іншими словами, Росія продовжує зберігати гостру залежність від постачання з Ірану та його виробничих можливостей, які, хоч і зросли за останні півтора роки, але не настільки, щоб дати змогу РОВ здійснювати стабільні масові нальоти на Україну.

Важливо

Наліт до 30 дронів на день. Іран нарощує випуск БПЛА "Шахед", чим відповість ППО України

Своєю чергою це не означає, що Іран не має можливості нарощувати виробництво — вона є, причому значно більша, ніж у самої Росії. А тому не виключено, що протягом 2024 року Іран зможе вийти на показники виробництва від 600 до 800 Shahed-131/136 на місяць. Хоча у кожного виробництва є стеля, і в Ірану ця стеля — контрабандні поставки.

Контрабанда допомагає обходити санкції, але вона не заміняє потенціалу вільного імпорту. А тому навіть в Ірану можливості нарощування виробництва Shahed-131/136 не безмежні.

Фактично це не тільки збереже залежність Росії від Ірану й надалі, але й не дасть змоги масові удари вивести в категорію системних, зберігаючи необхідність накопичення Shahed-131/136 та попередню підготовку масових нальотів як базові під час планування таких актів терору.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо