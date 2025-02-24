Не в Patriot щастя. Яку систему ППО вимагає від України сучасна війна

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Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив: "Ми займаємося українськими аналогами ЗРК Patriot".

Те, що Україна мала проєкти ЗРК ще до повномасштабного вторгнення у 2022 — правда, і було б наївним вважати, що ми не намагаємося ці проєкти реалізувати в залізі й не досягли в цьому певних результатів. Яких саме — не скажу, час настане, самі дізнаєтесь. Але є нюанс.

Коли у нас офіційні особи, зокрема й президент, починають говорити про ППО, то найчастіше наголошують на ЗРК Patriot, хоча не в них одних щастя, скажімо так.

Україні вкрай потрібні не лише ЗРК великого радіуса дії, а й для побудови повноцінної, ефективної ешелонованої ППО малого та середнього. З урахуванням дедалі вищої з кожним місяцем загрози нальотів дронів по тиловій Україні, особливо комплексів малого радіуса дії.

ЗРК Patriot не врятує, коли на нього летить сотня Shahed-136. Він у такій ситуації є сам жертвою, а Shahed-136 — мисливцем. А ось хто його може врятувати — мінімального радіуса впливу ЗРК або ЗРГК.

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Буквально щойно у напрямку Одеси було запущено дозвуковий малогабаритний об’єкт, що рухався зі швидкістю 500 км/год. Попередньо, але поки що не підтверджено, це міг бути реактивний Shahed-136. У разі підвищення швидкості польоту Shahed-136 виникає проблема неминучого зниження ефективності мобільних вогневих груп. І знову ми повертаємося до тієї теми, яку я неодноразово порушував — ЗРК малого радіусу дії.

Створення української ешелонованої ППО — це не фантазія, а реальність, але треба приділяти увагу кожному ешелону з урахуванням усіх особливостей сучасних викликів. Тим більше, що Shahed-136 Росія використовує насамперед для виснаження ППО, тобто цей чинник повинен враховуватися під час створення ЗУР, максимально простій у виробництві та гранично дешевої, але водночас не менш ефективної.

Цю війну виграє не той, хто матиме найбільш технологічну зброю, в одиничному екземплярі, а той, хто матиме найдешевшу і наймасовішу у виробництві.

Тому, так, український Patriot — це важливо, але не слід забувати й про український NASAMS чи IRIS/T, і український ЗРК Crotale, Roland чи Chaparral.

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