Не в Patriot счастье. Какую систему ПВО требует от Украины современная война
Не в одном Patriot счастье, уверяет военный обозреватель Александр Коваленко. Для того, чтобы справиться со всеми воздушными угрозами, которые создает Россия, ВСУ нужна разнообразная, эшелонированная система ПВО, ориентированная на современные вызовы.
Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы занимаемся украинскими аналогами ЗРК Patriot".
То, что Украина имела проекты ЗРК еще до полномасштабного вторжения в 2022 — правда, и было бы наивным считать, что мы не пытаемся эти проекты реализовать в железе и не достигли в этом определенных результатов. Каких именно — не скажу, время придет, сами узнаете. Но есть нюанс.
Когда у нас официальные лица, в том числе и президент, начинают говорить о ПВО, то чаще всего делают акцент на ЗРК Patriot, хотя не в них одних счастье, скажем так.
Украине крайне необходимы не только ЗРК большого радиуса действия, но и для построения полноценной, эффективной эшелонированной ПВО малого и среднего. С учетом растущей с каждым месяцем угрозы налетов дронов по тыловой Украине, особенно комплексов малого радиуса действия.
ЗРК Patriot не спасет, когда на него летит сотня Shahed-136. Он в такой ситуации является сам жертвой, а Shahed-136 — охотником. А вот кто его может спасти — минимального радиуса воздействия ЗРК или ЗРПК.Важно
Буквально только что по направлению к Одессе был запущен дозвуковой малогабаритный объект, который двигался со скоростью 500 км/ч. Предварительно, но пока не подтверждено, это мог быть реактивный Shahed-136. В случае повышения скорости полета Shahed-136 возникает проблема неизбежного снижения эффективности мобильных огневых групп. И снова мы возвращаемся к той теме, которую я неоднократно поднимал — ЗРК малого радиуса действия.
Создание украинской эшелонированной ПВО — это не фантазия, а реальность, но надо уделять внимание каждому эшелону с учетом всех особенностей современных вызовов. Тем более, что Shahed-136 Россия использует в первую очередь для истощения ПВО, то есть этот фактор должен учитываться при создании ЗУР, максимально простой в производстве и предельно дешевой, но при этом не менее эффективной.
Эту войну выиграет не тот, кто будет иметь самое высокое технологичное оружие, в единичном экземпляре, а тот, кто будет иметь самое дешевое и самое массовое в производстве.
Поэтому, да, украинский Patriot — это важно, но не следует забывать и об украинском NASAMS или IRIS/T, и украинском ЗРК Crotale, Roland или Chaparral.
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