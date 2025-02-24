Не в Patriot счастье. Какую систему ПВО требует от Украины современная война

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Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Мы занимаемся украинскими аналогами ЗРК Patriot".

То, что Украина имела проекты ЗРК еще до полномасштабного вторжения в 2022 — правда, и было бы наивным считать, что мы не пытаемся эти проекты реализовать в железе и не достигли в этом определенных результатов. Каких именно — не скажу, время придет, сами узнаете. Но есть нюанс.

Когда у нас официальные лица, в том числе и президент, начинают говорить о ПВО, то чаще всего делают акцент на ЗРК Patriot, хотя не в них одних счастье, скажем так.

Украине крайне необходимы не только ЗРК большого радиуса действия, но и для построения полноценной, эффективной эшелонированной ПВО малого и среднего. С учетом растущей с каждым месяцем угрозы налетов дронов по тыловой Украине, особенно комплексов малого радиуса действия.

ЗРК Patriot не спасет, когда на него летит сотня Shahed-136. Он в такой ситуации является сам жертвой, а Shahed-136 — охотником. А вот кто его может спасти — минимального радиуса воздействия ЗРК или ЗРПК.

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Буквально только что по направлению к Одессе был запущен дозвуковой малогабаритный объект, который двигался со скоростью 500 км/ч. Предварительно, но пока не подтверждено, это мог быть реактивный Shahed-136. В случае повышения скорости полета Shahed-136 возникает проблема неизбежного снижения эффективности мобильных огневых групп. И снова мы возвращаемся к той теме, которую я неоднократно поднимал — ЗРК малого радиуса действия.

Создание украинской эшелонированной ПВО — это не фантазия, а реальность, но надо уделять внимание каждому эшелону с учетом всех особенностей современных вызовов. Тем более, что Shahed-136 Россия использует в первую очередь для истощения ПВО, то есть этот фактор должен учитываться при создании ЗУР, максимально простой в производстве и предельно дешевой, но при этом не менее эффективной.

Эту войну выиграет не тот, кто будет иметь самое высокое технологичное оружие, в единичном экземпляре, а тот, кто будет иметь самое дешевое и самое массовое в производстве.

Поэтому, да, украинский Patriot — это важно, но не следует забывать и об украинском NASAMS или IRIS/T, и украинском ЗРК Crotale, Roland или Chaparral.

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