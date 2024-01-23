Менше "Шахедів", більше балістики. Як Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні

Російська армія майже два тижні готувалася до нового ракетного удару по житлових будинках та інших цивільних цілях в Україні. Командування ЗСУ заявило, що не всі балістичні ракети досягли цілей. Опитані Фокусом військові аналітики кажуть, що засоби РЕБ врятували життя багатьох людей.

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Після двотижневої перерви армія РФ вранці 23 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи прогриміли в Києві, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області. Удари авіаракетами завдавали бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3. Ворог також застосовував балістичні та крилаті ракети.

Попередній масований удар був 8 січня, того дня окупанти обстріляли територію України аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Основна частина крилатих ракет тоді летіла в західні та центральні області.

Перша хвиля ракет вранці 23 січня опинилася в повітряному просторі України приблизно о 6:00 ранку. Траєкторії польотів були схожі з попередніми атаками: групові заходи ракет почалися в Сумській області, зазначають моніторингові Telegram-канали.

Далі ракети рухалися в бік Полтавської та Черкаської областей і тримали курс на Захід. Близько 20 ракет летіли в Київ, українська ППО знищила всі цілі, але уламки боєприпасів розлетілися по всіх районах міста, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Кілька пожеж спалахнуло у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. У Київській області не зафіксували влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури. Від падіння уламків ракет троє людей постраждали, пошкоджено три багатоповерхівки, приватні будинки та госпбудівлі.

У Харкові окупанти вдарили по Київському та Салтівському районах, попередньо ракетами Х-22. Загинули п'ятеро людей, ще 51 отримала поранення. Зруйновано багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру, в одній із найпостраждаліших частин Київського району немає світла і частково води, заявив мер міста Ігор Терехов.

Унаслідок обстрілу Харкова дві жінки загинули, ще 38 осіб дістали поранення

Ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські засоби ППО знищили 21 ворожу ракету, поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом ЗСУ зафіксували 41 засіб повітряного нападу:

чотири зенітних керованих ракет С-300/С-400 летіли з Бєлгородської області в напрямку Харкова,

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 випустили шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса,

вісім ракет Х-22 — бомбардувальники Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківської та Сумської областей,

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області,

два літаки Су-34 запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Бєлгородської області.

Повітряні Сили ЗСУ знищили 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять ракет "Іскандер-М" і керовану авіаракету Х-59. Не всі балістичні ракети досягли цілей, додав головком.

Засоби РЕБ придушили балістику?

ЗС РФ проаналізували результати попередніх масштабних ракетних атак і працюють над підвищенням ефективності ракетних ударів. Особливість атаки 23 січня в тому, що були задіяні Ту-22М3, носії надзвукових крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22. Ці снаряди важко засікти засобами ППО, розповідає Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Також важко збивати велику кількість балістичних ракет, особливо якщо вони летять в області та по містах, де немає передових систем ППО на кшталт Patriot або SAMP-T, підкреслює генерал-лейтенант.

Оцінюючи критерії ефективності бойової роботи підрозділів ППО, потрібно мати на увазі не тільки безпосередньо знищення повітряних цілей противника, а й невиконання ними бойових завдань з ураження об'єктів. Якщо не всі балістичні ракети досягли цілей, це теж вважається ефективною роботою українських військових.

Військовий експерт припускає, що ЗСУ застосували засоби радіоелектронної боротьби проти ворожої балістики. Завдяки цьому вдалося зберегти життя мирних жителів.

"Снаряди могли зійти з маршруту, вибухнути в повітрі або впасти в полях. Але головне, що вони не виконали своє завдання", — підкреслює фахівець.

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков зазначав, що в зенітних ракетах для ЗРК С-400 і С-300 встановлена радіокомандна система наведення. У теорії впливати засобами РЕБ на неї можна, але як це буде на практиці, поки невідомо.

За словами Каткова, з даних від Повітряних сил ЗСУ можна зрозуміти, що показник якості російських ракет знизився. Снаряди могли стати вразливішими до засобів РЕБ.

"Помста за обстріл Донецька": що кажуть у Кремлі?

РосЗМІ піднесуть сьогоднішню атаку як відповідь на артилерійський обстріл Донецька вранці 21 січня. Цього дня снаряди прилетіли в житловий мікрорайон Текстильник у Кіровському районі Донецька, а також у районі ринку. Окупаційна влада міста заявляла про 28 загиблих і 30 поранених.

Обстріл Донецька був відкритою провокацією, влаштованою військами РФ, каже Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Зазначимо, що прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи можна вважати масований удар по Україні відповіддю на обстріл Донецька, заявив, що російські військові "не б'ють по соціальних об'єктах, житлових кварталах і мирному населенню". Російські пропагандисти з посиланням на джерела пишуть, що в Харкові нібито пошкодили "місце, де розташовувалися іноземні найманці".

За спостереженнями Снєгирьова, військові РФ під час атаки 23 січня задіяли велику кількість балістичних ракет "Іскандер-М" і не використовували перед ракетним ударом іранські дрони Shahed.

"Застосування балістики і ракет Х-22, розроблених для ураження авіаносців, призводить до великої кількості жертв серед мирного населення. А б'ють виключно по житловій інфраструктурі прифронтових міст", — резюмував він.

Нагадаємо, українські системи РЕБ можуть впливати на російські ракети, але все залежить від типу снарядів. Приміром, у крилатій ракеті Х-101 є система DSMAC, яка під час польоту знімає під собою поверхню рельєфу і порівнює її із зображеннями в пам'яті. Засоби РЕБ будуть неефективні проти такої системи.

Фокус раніше писав, що високотехнологічна далекобійна зброя Заходу зможе змінити хід війни з Росією. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше говорив, що до британських і французьких ракет мають приєднатися німецькі Taurus.