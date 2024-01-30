Гра на Залужного. Що відбувається навколо головнокомандувача ЗСУ

Те, що відбувається зараз довкола головнокомандувача Валерія Залужного, аналітику Олексiю Кущу дуже нагадує хитру політичну технологію. Владу хочуть поставити в ситуацію, коли будь-яка її дія стане програшною

Ось вам моя версія ситуації з відставкою Залужного.

Залужний вже давно став політичною фігурою, хоча, як кажуть, не прагнув цього.

Насправді, вибори можуть бути набагато ближчі, ніж здається. Але питання, навіть, не у виборах, а у владі як такій.

Ви ж не забули, що у нас рентна, сировинна, корупційна модель економіки.

А це значить, що політичні еліти змагаються за контроль над економічними рентами. Це мільярди доларів щорічно.

Тому влада для політичних еліт — це їх кормова база.

Владу можна отримати не тільки шляхом виборів.

Є варіант з Урядом національної єдності. Це коли свій шмат пирога можна отримати шляхом руйнації владного однопартійного моноліту.

Тоді на торги будуть виставлені найбільш "смачні" посади.

Знаєте, чому в Україні досі немає уряду національної єдності? Бо в опозиції немає політичної фігури, яка може зараз конкурувати у рейтингах підтримки із Зеленським.

Але такою фігурою може стати Залужний.

Є лише одна проблема. Активувати Залужного як політика можна лише шляхом його відставки.

І тут виникає цікава ситуація.

Якщо Залужний зараз задля своєї політичної кар'єри подасть у відставку, він обнулить свій рейтинг, бо суспільство такий крок не зрозуміє.

Найкращий варіант для опозиції — аби Зеленський сам відправив Залужного у відставку. Це політтехнологічне бінго: рейтинг Залужного злітає до небес (як національний герой, якого переслідують), а рейтинг Зеленського катастрофічно падає (звільнив героя).

І тут в опозиції з'являється універсальна інформаційна технологія. Необхідно періодично вкидувати в інформаційний простір "новину" про звільнення Залужного.

Нинішній вкид — вже другий. Працює це безпомилково.

Якщо Зеленський не звільняє Залужного, всі дружно пишуть, що "влада злякалась, ми відстояли нашою гнівною реакцією в ФБ улюбленого генерала".

Ще можна додати конспірологію, мовляв, це влада такими новинами відкриває "вікна Овертона" стосовно відставки Залужного, "привчаючи" до цього суспільство.

Паралельно працює запущена технологія:

Одночасно відбувається і консолідація ядра прихильників опозиції, і зростання рейтингу Залужного, і падіння рейтингу Зеленського, і саме сприйняття влади девальвується в нуль, тому що фігура президента перетворюється такою технологією на слабку людину, яка заздрить популярності "улюбленого народом генерала", підписує укази про його відставку і рве їх на клаптики, підписує та рве….

Майже голлівудський образ імператора Коммода та генерала Максимуса, улюбленця натовпу: "Я не можу тепер тебе просто так позбутися".

Технологія безпрограшна ще й тим, що це може перетворитись на серіал, і тоді у Зеленського не буде іншого виходу, як звільнити Залужного, і це буде поганий хід для нього.

Але якщо ситуація загостриться, він буде вимушений це зробити, аби зберегти керованість управлінської вертикалі.

Отже, фігури розставлені на політичній шахівниці 2024. Тепер хід Банкової.

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