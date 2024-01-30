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Операція "Залужний". Чому сенсація з головкомом нагадує відставку Резнікова

У дивній історії зі спробою відставки головкому Залужного політолог Володимир Фесенко бачить схожість із відставкою міністра оборони Олексія Резнікова. І, як тоді, план може бути багатоступеневим.

Володимир Фесенко
Політолог, полiтичний консультант
Фото: Міноборони України | У долях Резнікова та Залужного може виявитися багато спільного

Сьогоднішня історія з "відставкою Залужного", яка не підтвердилася, дуже мені нагадала історію з відставкою Резнікова з посади міністра оборони.

Вперше Резнікова відправляли у відставку приблизно рік тому. До речі, тоді його потенційним наступником називали Буданова (як і зараз у випадку із Залужним). Але тоді це не відбулося, як і зараз із Залужним. Потім влітку минулого року почалася друга хвиля тієї епопеї. І тоді були чутки, що Резнікову пропонували посаду посла (як нібито і зараз Залужному). Врешті-решт, ця епопея завершилась відставкою Резнікова тоді, коли, нарешті, знайшли йому прийнятну заміну.

Щось подібне може бути і з відставкою Залужного. Сьогодні, можливо, була невдала репетиція його відставки. Як повідомляють деякі джерела, йому пропонували "щось інше", він відмовився. Але, з дуже високою вірогідністю, це не остання така спроба. Можливо, це відбудеться, коли знайдеться "наступник", який погодиться замінити Залужного на посаді Командувача ЗСУ. Тобто відставка Залужного — це лише питання часу і обставин. Щодо обставин, то це — ситуація на фронті, яка навряд буде поліпшуватись, активність Залужного в соцмережах, і, особливо, політична активність і "балакучість" його оточення.

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