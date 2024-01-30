Операція "Залужний". Чому сенсація з головкомом нагадує відставку Резнікова

Related video

Сьогоднішня історія з "відставкою Залужного", яка не підтвердилася, дуже мені нагадала історію з відставкою Резнікова з посади міністра оборони.

Вперше Резнікова відправляли у відставку приблизно рік тому. До речі, тоді його потенційним наступником називали Буданова (як і зараз у випадку із Залужним). Але тоді це не відбулося, як і зараз із Залужним. Потім влітку минулого року почалася друга хвиля тієї епопеї. І тоді були чутки, що Резнікову пропонували посаду посла (як нібито і зараз Залужному). Врешті-решт, ця епопея завершилась відставкою Резнікова тоді, коли, нарешті, знайшли йому прийнятну заміну.

Щось подібне може бути і з відставкою Залужного. Сьогодні, можливо, була невдала репетиція його відставки. Як повідомляють деякі джерела, йому пропонували "щось інше", він відмовився. Але, з дуже високою вірогідністю, це не остання така спроба. Можливо, це відбудеться, коли знайдеться "наступник", який погодиться замінити Залужного на посаді Командувача ЗСУ. Тобто відставка Залужного — це лише питання часу і обставин. Щодо обставин, то це — ситуація на фронті, яка навряд буде поліпшуватись, активність Залужного в соцмережах, і, особливо, політична активність і "балакучість" його оточення.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо