Розділи
Матеріали
Думки Звільнення Залужного: ЗМІ поширили чутки, реакція ОП

Відповість президент. Якими будуть наслідки відставки Залужного для влади

Звільнення Залужного стане для Офісу президента великою політичною помилкою, вважає блогер Юрій Богданов. Жодного виграшу для себе влада не отримає ні в якому плані й жодної проблеми не вирішить.

Юрiй Богданов
Блогер
Фото: УНІАН | Залужного зробили об'єктом політики

Щодо вчорашнього експресу довбограйства скажу кілька речей.

Казати, що настроїв змінити Залужного Офіс точно не має — дивно, бо вони є. Як мінімум у частини оточення президента. Наскільки вони серйозні — для мене питання без відповіді. Адже всі вчорашні джерела — типовий ненадійний оповідач, який або ангажований політично, або особисто.

Моя основна думка не зміниться: якщо особисто Зеленський і його оточення ухвалять рішення звільнити Залужного, вони зроблять першочергово політичну помилку. Бо кого б вони не призначили, усі подальші перемоги та невдачі будуть їхньою особистою відповідальністю. А людина, яку вони призначать, нічого не зможе каналізувати. Бо сприйматиметься як не самостійна фігура. Навіть якщо це буде Буданов. Або ще гірше. Буданов почне настільки грати у свою гру, що він стане "політичною загрозою" ще швидше, ніж Залужний. Який ніяким чином не демонструє, що він є такою загрозою.

Якщо вже хочете про політичну доцільність — ідеальний момент для звільнення Залужного вже проґавлено, його треба було звільняти 29 серпня 2022 року, за пару днів до Харківського наступу. Хоча ми не знаємо, чи відбувся б він тоді так, як відбувся. Чому? Бо всі лаври були б у "кандидата Банкової". А звільняти Головкома, коли ситуація на фронті не на позитивній хвилі, а на умовно негативній через ресурсні причини, які від України мало залежать, — дуже тупо.

Чи був вчорашній потік інформації "промацуванням настроїв"? Ні, не був. Вчорашній інформаційний шлейф був, вочевидь, наслідком якогось або непорозуміння, або конфлікту навколо чергової сутички. Я взагалі не виключаю концептуально, що це було як в анекдоті "Та я тебе звільню. — Та я сам звільнюся". Чи навпаки. А далі вже або присутні, або "поінформовані" від переляку чи радості понесли це в інформаційне поле. Інша справа, що ситуація зовсім не дотепна. Вона відверто ідіотська, і ми як держава маємо в ній вигляд ідіотів.

Історія про посла Залужного не дуже вписується у мене в голові. Бо це дуже тупо. Надто тупо. Як концептуальна пропозиція. Навіть концепція про секретаря РНБОУ — не така відверто ідіотська.

Чи може суспільний розголос урятувати Залужного від відставки, якщо це рішення буде однозначно ухвалено? Вибачте, але ні. Я так і уявляю, як Зеленський і Єрмак сидять перед монітором і чекають, що там напише про відставку Залужного Бутусов, — і такі: "О, бачиш, там 5000 злих смайликів, відкачуй". Особливо враховуючи, що медійно Офіс — телеграмно-ютубний, а не фейсбучний.

Як можна уникати такого експресу довбограйства в майбутньому? Та теоретично можна. Треба, щоб усі припинили тримати вибори в голові та свої місця в списках на цих виборах. Бо це роблять часто навіть ті, хто каже, що про вибори не думає. Чи буде це? Звісно, ні. Тому це не остання серія.

Валерію Залужному я щиро бажаю витримки. Бо з його роботою ще й стати частиною політичного порядку денного — кінчене та непотірбне випробування. І таке ж непотрібне навантаження. Витримки, пане Генерале.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело