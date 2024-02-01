Скільки потрібно мобілізованих: про що посперечалися президент та Залужний

Стають відомі деталі конфлікту між президентом Зеленським і головкомом Залужним. Як пише журналіст The Washington Post Ізабель Хуршудян, уся справа була в кількості мобілізованих, які наразі потрібні ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив своєму вищому командувачу генералу Валерію Залужному, що звільняє його на нараді в понеділок, як свідчить високопосадовець, знайомий із розмовою. Це руйнівний військовий струс на тлі боротьби України на полі бою і через кілька місяців непорозумінь між президентом і популярним генералом.

Залужний поки що залишається на своїй посаді, але очікується, що офіційний президентський указ підтвердить його відсторонення від влади майже через два роки після російського вторгнення, коли сили Москви, схоже, перехоплюють стратегічну ініціативу на деяких ділянках фронту.

У понеділок прессекретар Зеленського Сергій Никифоров спростував факт звільнення Залужного. "Теми для розмови немає", — заявив журналістам Никифоров. У середу він не одразу відповів на повідомлення The Washington Post із проханням надати оновлені коментарі.

Далеко не очевидно, що будь-який новий командувач зможе поліпшити складну ситуацію в Україні на полі бою без значного збільшення сил і озброєнь — саме того, чого Залужний вимагав від Зеленського, додаючи напруженості в і без того зіпсовані відносини з верхами.

Популярність Залужного — як серед військових, так і серед простих громадян — робить його відсторонення політичною авантюрою для Зеленського. Це також створює стратегічні ризики в той час, коли Росія посилила свої атаки, а безпекова допомога Києву з боку Заходу сповільнилася. Генерал встановив міцні стосунки зі своїми західними колегами і часто мав змогу напряму обстоювати постачання певних видів військової техніки та звертатися за порадою щодо стратегії бою.

Було незрозуміло, чи планували Зеленський і його команда звільнення цього тижня, перш ніж подробиці зустрічі в понеділок просочилися в деякі ЗМІ та канали в Telegram. Але напруга між ними наростала вже кілька місяців.

Унаслідок довгоочікуваного українського контрнаступу торік із використанням солдатів, навчених союзниками по НАТО й оснащених західною зброєю і технікою, було повернуто невелику територію, що далеко не виправдало очікувань. Залужний і його американські колеги різко розійшлися в думках щодо тактики, і український командувач зрештою проігнорував пораду США сконцентрувати свої сили, що, на його думку, могло призвести до набагато більших втрат.

У понеділковій розмові Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни і що міжнародні покровителі країни також сповільнили військову допомогу, тому, можливо, новий командувач освіжить ситуацію, сказало джерело, знайоме з їхньою розмовою. Двоє людей розповіли про зустріч на умовах анонімності, щоб бути відвертими про вельми делікатну ситуацію з непередбачуваними наслідками для війни та безпеки України. За їхніми словами, очікується, що будуть відсторонені й високопоставлені співробітники штабу Залужного, а розбіжності загострилися стосовно того, скільки солдатів Україна має мобілізувати цього року.

Залужний запропонував мобілізувати близько 500 000 військовослужбовців, але Зеленський вважав цю цифру непрактичною з огляду на брак амуніції, зброї та тренувальних засобів, а також потенційні проблеми, пов'язані з вербуванням. Зеленський також публічно заявив, що Україні не вистачає коштів для оплати такої кількості нових призовників.

Залужний заперечив, що Україні вже не вистачає сил через зростаючі втрати, і їй необхідно буде протистояти 400 000 нових солдатів, яких Росія планує мобілізувати. Усі ці подробиці викладають люди, знайомі з ходом розмови.

Незрозуміло, хто замінить 50-річного Залужного. Одним із провідних кандидатів є голова військової розвідки України 38-річний генерал-лейтенант Кирило Буданов. Його призначення потенційно може сигналізувати про перехід до асиметричної тактики — такої, як удари безпілотників углиб російської території, які часто організовував Буданов. В нього є досвід роботи в спецназі, але немає досвіду командувача армією.

Інший варіант — генерал-полковник Олександр Сирський, 58-річний командувач сухопутних військ України, якому приписують керівництво обороною Києва в перший місяць війни, а потім організацію успішного контрнаступу на північному сході Харківської області восени 2022 року. Але серед рядових немає особливої любові до Сирського — багато хто вважає його командиром радянського зразка, який занадто довго тримав війська під вогнем у Бахмуті, коли вже слід було відійти.

І Буданова, і Сирського вважають фаворитами Зеленського та Андрія Єрмака, керівника президентської канцелярії і найближчого радника Зеленського.

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