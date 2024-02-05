В Авдіївці розпочалися вуличні бої. Як розвивається ситуація на найнапруженішому напрямку

Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті тривають вуличні бої, вимальовує ситуацію військовий кореспондент Юрій Бутусов. Він попереджає: українські війська вимагають термінового підкріплення та нових боєприпасів, інакше ворога стримати буде важко.

Російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті тривають вуличні бої.

Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду у місто.

Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста.

Ситуація критична.

110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110-і бригади, яка зберігає керованість, попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті.

Незважаючи ні на що, Авдіївка залишається українською

Також необхідні боєприпаси — постачання також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження.

Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе, і не дратувати вище керівництво "поганими новинами". А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті — будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше, ніж українське командування.

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