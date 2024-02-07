Українського працівника обмежать у всьому. Як новий кодекс змінить ринок праці

Уряд опублікував для обговорення проєкт нового Трудового кодексу. Експерт Ігор Попов звертає увагу на те, що більшість положень цього документа задумано на користь роботодавця, а права найманого працівника, навпаки, сильно урізані

Яким буде регулювання на ринку праці в перспективі кількох років?

Уряд опублікував для обговорення проєкт нового Трудового кодексу, і сам підхід до обговорення стратегічного документа перед офіційною реєстрацією в парламенті є правильним. У тексті пропонується цілий комплекс новел, які значним чином змінять відносини найманого працівника та працедавця, причому на користь останнього. Всі деталі трудового розпорядку можна буде включити у контракт, без обмежень, створених законами про оплату праці чи відпустки. Тривалість робочого часу, наднормової роботи, пенсійне страхування і полегшена процедура звільнення — це далеко не повний перелік пропозицій. На думку працедавців, це полегшить ведення бізнесу і підвищить інвестиційну привабливість.

Профспілки вже критикують пропоновані норми. Скоро прийде час висловитися політикам. В Україні так і не з’явилися партії, які би представляли інтереси найманих працівників. Якщо не помиляюсь, британські лейбористи так і не мають партнера в Україні. Український політичний клас, як правило, лівопопулістичний за гаслами та олігархічний за суттю. Сам термін "ліві партії" вважається лайливим та асоціюється виключно із забороненими комуністами.

Тому в дискусії між працедавцями та найманими працівниками букмекери, мабуть, робитимуть однозначні ставки. Лише загроза проведення якихось виборів може вплинути на терміни ухвалення рішень щодо нового Трудового кодексу, але не на загальний тренд.

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