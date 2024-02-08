Путін уже воює із Заходом. Як зміниться світ, якщо Росія переможе в Україні

Захід має чітко розуміти, що його доля зараз вирішується на українських фронтах, пише канцлер Німеччини Олаф Шольц у колонці для The Wall Street Journal. А отже, Захід дійсно повинен бути з Україною стільки, скільки буде потрібно

Не помиляйтеся: перемога Росії в Україні не тільки стане кінцем України як вільної, демократичної та незалежної держави, а й радикально змінить обличчя Європи. Це завдасть серйозного удару по ліберальному світовому порядку. Жорстока спроба Росії силою вкрасти територію може послужити прикладом для інших авторитарних лідерів по всьому світу. Ще більше країн ризикують стати жертвами найближчого хижака.

Саме ця можливість є причиною того, що США та Європа підтримують боротьбу України за свободу. Керівництво президента Байдена відіграло вирішальну роль у забезпеченні того, щоб агресія Володимира Путіна зустріла спільну й успішну відповідь. Поки що пан Путін не досяг жодної зі своїх військових цілей. Він думав, що зможе взяти столицю України Київ за два тижні. Через два роки йому все ще далеко до цього, а Україна мужньо протистоїть російському натиску. Це пов'язано з героїчною боротьбою українського народу, але це також результат фінансової та гуманітарної підтримки Заходу, а також постачань зброї та боєприпасів в Україну.

Європейський Союз та його держави-члени надали найбільшу фінансову підтримку Україні, вклавши понад 91 мільярд доларів від початку війни, за ними слідують США та Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській. З початку війни мій уряд виділив, закупив і поставив військову техніку, включно з танками, артилерією і дорогими системами ППО, на суму понад 30 мільярдів доларів. Це йде паралельно з невійськовою підтримкою Німеччини, включно з прийомом понад мільйона українських біженців.

Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, ми можемо незабаром прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж він був за часів "холодної війни". Незважаючи на нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і ціна нездатності зупинити агресію Путіна затьмарять будь-які інвестиції, які ми робимо зараз.

Отже, що ж потрібно зробити?

По-перше, ми повинні зміцнювати нашу підтримку. 1 лютого Європейська рада ухвалила рішення виділити Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 54 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою, і я закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення. Подібно до США та інших країн, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості в галузі безпеки, щоб Україна могла стримувати і захищатися від майбутніх російських атак. Будучи високоіндустріальною країною і потенційним членом ЄС, Україна в змозі підтримати добре оснащену сучасну армію, якщо зможе відбити агресію Росії. Ця перспектива підвищує безпеку всіх нас.

По-друге, ми повинні продовжувати рухатися в стратегічній єдності по обидва боки Атлантики. Пан Путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України. Інші країни світу уважно стежать за тим, чи можна використати ці розбіжності і чи зможуть кампанії з дезінформації увінчатися успіхом. Ми повинні довести їхню неправоту, переконавши громадян по обидва боки Атлантики, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем. Вона також створить навантаження на наші бюджети і поставить під загрозу свободу і процвітання кожного з нас.

По-третє, ми не вважаємо себе такими, що воюють з Росією, і не прагнемо конфронтації з Росією. Ми чинитимемо опір будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну Росії проти України.

По-четверте, колективне стримування і оборона НАТО повинні викликати довіру. Відтоді як я вступив на посаду, Німеччина різко збільшила витрати на оборону до 2% свого валового внутрішнього продукту. Ми запустили Європейську ініціативу "Небесний щит", щоб підвищити можливості європейської протиповітряної оборони, і розмістимо повну німецьку бойову бригаду в Литві, на східному фланзі НАТО.

Що швидше пан Путін зрозуміє, що ми в цій справі надовго, то швидше закінчиться війна в Україні. Єдиний спосіб зробити свій внесок у міцний мир — це зберігати нашу підтримку, єдність і рішучість. Ми повинні бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.

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