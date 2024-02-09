Відправили на забій. Про що говорить епізод із втратою окупантами гелікоптера Ка-52 біля Авдіївки

"Перед командуванням УВ "Юг" було поставлено завдання захоплення Авдіївки протягом найближчих двох тижнів. І ось, на забій вже за максимальним зближенням кидають гелікоптери. Їм нічого не шкода, головне — впоратися до послання Путіна на федеральних зборах". Думка.

У районі Авдіївки знищено ударний російський гелікоптер Ка-52. Новина шикарна, як на мене, за багатьма показниками. Цих гелікоптерів стає на озброєнні у росіян все менше, а їхнє виробництво — це не знімати Т-62 з консервації і, скажу так, навіть не Т-90 клепати на Уралвагонзаводі.

Але є нюанс. Гелікоптер було збито із ПЗРК. Оптимально за умов лінії бойового зіткнення це 3–4 км. Тобто Ка-52 підлетів до ЛБЗ настільки близько, що був збитий із ПЗРК? Чому? Тільки тому, що його використовували як компенсацію артилерії, для ударів методом кабрування НАРами.

Перша думка — росіянам не вистачає на Авдіївському напрямку артсистем і вони почали застосовувати Ка-52 як повітряну ерзац-артсистему. Логічно, і це не вперше, але не так.

Російські війська намагаються всіма наявними засобами максимально прискорити захоплення Авдіївки і буквально 2 дні тому я писав про те, що перед командуванням УВ "Юг" було поставлено завдання захоплення міста протягом найближчих двох тижнів. І ось, на забій вже за максимальним зближенням кидають гелікоптери. Їм нічого не шкода, головне — впоратися до послання Путіна на федеральних зборах.

Загалом епізод з погляду втрат технічної компоненти — дуже позитивний, але як у тенденції російського командування "за ціною не постоїмо" — не особливо. Кидатимуть все заради ситуативно-локаційного результату.

Джерело.