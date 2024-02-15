Герой Росії чи рятівник України: ким стане спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон може увійти в історію як рятівник України та світу. А може — як найкращий союзник Путіна, попереджає юрист і політик Грегорі Волленс у колонці для The Hill.

У фільмі "Війна Чарлі Вілсона", заснованому на науково-популярній книжці Джорджа Крайла, Том Генкс грає Чарлі Вілсона, п'яницю і розпусного конгресмена-демократа з Техасу з хорошими зв'язками, який знайшов ключ до перемоги над Радянським Союзом після його вторгнення і окупації Афганістану під час "холодної війни".

Як драматично показано у фільмі, Вілсон відвідує величезний, убогий табір афганських біженців у Пакистані і розуміє, що афганські моджахеди насправді борються за Америку проти Радянського Союзу. За допомогою багатої і красивої жінки з Техасу (Джулія Робертс) Чарлі привласнює кошти, які пускає на озброєння моджахедів сучасною зброєю — за допомогою неї вони збивають радянські вертольоти і підривають радянські танки.

Радянська Армія змушена принизливо відступити з Афганістану, а через два роки Радянський Союз розпадається, коли "холодна війна" добігає кінця. Це могло б здатися казкою про "холодну війну", але це сталося насправді.

Тепер, коли пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю схвалений Сенатом, спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) стоїть перед суворим вибором. Він може стати новим Чарлі Вілсоном, дозволивши винести пакет допомоги на голосування в Палаті представників, де його мають ухвалити за сприяння спікера — і підтримати боротьбу України. Або він може відмовитися від голосування, і в цьому разі Володимир Путін може включити його до шорт-листа Героїв Російської Федерації.

Відмова США від військової допомоги, найімовірніше, принесе Путіну геополітичну перемогу всього його життя. Його успішне завоювання України завдасть шкоди основним інтересам американської безпеки. Як висловився один конгресмен-республіканець: "Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати через Європу, і ми розуміємо необхідність надання допомоги".

Власне, саме це сказав сам Джонсон лише кілька місяців тому. Він також наголосив на необхідності змін у прикордонній політиці, але потім оголосив двопартійну пропозицію Сенату про кордон "мертвою після прибуття" навіть до того, як вона надійшла, і навіть попри те, що сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) похвалив цю пропозицію, яка пропонує "реальні зміни", що дадуть змогу скоротити нелегальний перетин кордону.

Джонсон розуміє, наскільки високі ставки в Україні, але вочевидь боїться перечити Дональду Трампу і жменьці крайніх конгресменів-республіканців, які поклялися зробити Джонсона колишнім спікером Палати представників, якщо він дозволить проголосувати за допомогу Україні.

Джонсону слід сісти і подивитися "Війну Чарлі Вілсона" — або прочитати книгу Крайла. Вони розповідають надихаючу історію про те, як один конгресмен став легендою і змінив історію.

У фільмі після повернення з табору афганських біженців Вілсон розповідає агенту ЦРУ (Філіп Сеймур Гоффман), що бачив дітей, яким відірвало руки, бо "вони намагалися підібрати щось блискуче", тобто міни, замасковані росіянами під іграшки. "Вони ґвалтують жінок, заколюють вагітних". Чарлі Вілсон розумів моральні та геополітичні ставки в Афганістані.

Не так уже й багато змінилося з часів Вільсона. Сьогодні росіяни обстрілюють українські пологові будинки, ґвалтують українських жінок і викрадають українських дітей.

Радянський Союз прагнув глобального домінування і зменшення американської могутності. Росія, яка є частиною неформального альянсу з Китаєм та Іраном, прагне того самого.

Реальний Чарлі Вілсон зауважив, що Афганістан — "єдине місце у світі, де сили свободи вбивають російських солдатів". Сили демократичної України вбили або поранили понад 300 000 російських солдатів, не втративши при цьому жодного американського.

Ось ще один спосіб подумати про вибір, перед яким стоїть Джонсон: якщо він заблокує допомогу Україні, а Путін "промарширує Європою", до спікера можна буде зарахувати пророчий осуд Черчиллем боягузливого умиротворення нацистської Німеччини британським урядом у 1930-х роках: "Вам було надано вибір між війною і безчестям. Ви вибрали безчестя, і у вас буде війна".

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