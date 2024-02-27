Чорний лютий. Як українська ППО збиває російську авіацію в режимі нон-стоп

Лютий став чорним місяцем для російської авіації, констатує військовий оглядач Олександр Коваленко. Україна зайнялася видавлюванням зі свого повітряного простору авіації ворога — i початок покладено дуже успішний.

Грудень 2023 року відзначився феєричним знищенням одразу трьох російських фронтових бомбардувальників із функцією винищувача Су-34 в районі тимчасово окупованої Чаплинки, а неповні два місяці 2024-го – вже масовим падінням російських літаків. Причому тепер серед них є унікальні та дуже рідкісні екземпляри.

Що втратили окупанти

У січні-лютому 2024 р. офіційно підтверджено знищення 11 російських літаків та одного вертольота.

Так, 14 січня було знищено унікальний ДРЛС А-50 та пошкоджено літальний командний пункт Іл-22.

Вранці 24 січня у повітряному просторі Росії було збито військово-транспортний Іл-76. При цьому досі так і невідомо, хто саме знищив цей літак у небі над Бєлгородською областю РФ.

А ось у лютому розпочався просто відстріл російської авіації в режимі нон-стоп. 17 лютого збили два Су-34 та 1 Су-35С. 18 лютого – ще один Су-34. На ранок 19 лютого було збито один Су-34 та один Су-35. 21 лютого – один Су-34, а 23 лютого вишенька на торті – знову А-50!

Окремо зазначу, що 7 лютого було збито ударний гелікоптер Ка-52, але це як бонус для загальних знань із цієї теми.

Тепер трохи подробиць про те, наскільки це болісні втрати для повітряно-космічних сил (ПКС) РФ.

Номенклатура втрат

Су-34

Цей фронтовий бомбардувальник із функцією винищувача є основною робочою пташкою ПКС РФ у питаннях завдання ударів бомбами. У нинішніх умовах це виключно КАБ (керовані авіаційні бомби).

Згідно з верифікованими даними, за весь час повномасштабної війни в Україні росіяни втратили 25 Су-34. Згідно з неверифікованими даними – ПКС РФ втратили понад півсотню Су-34 (знищеними та пошкодженими).

Станом на кінець 2021 року на озброєнні російських повітряно-космічних сил перебувало 110 Су-34, з яких боєздатними були менше 100. Тобто втрати потенціалу за два роки війни становили 50%? Не зовсім.

Росія продовжує виробляти Су-34, і Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова щорічно передавав ПКС РФ до ескадрильї. Наприклад, 2022 року було передано 10 літаків Су-34, а 2023-го – шість одиниць. Тому відносна компенсація втрат відбувалася, але повністю її перекрити російський військово-промисловий комплекс просто не здатний.

Су-35

Згідно з верифікованими даними, за два роки повномасштабного вторгнення в Україну ПКС РФ втратили сім винищувачів Су-35. Згідно з неверифікованими – кількість втрачених літаків перевищила 20 одиниць. При цьому станом на кінець 2021 року у складі російських ПКС було 99 винищувачів Су-35.

Виробництво Су-35 в Росії триває, і в 2022 р. Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Ю.А. Гагаріна (КнААЗ) передав ПКС РФ сім винищувачів Су-35, а у 2023-му – 10 літаків. Тобто щорічне виробництво цих бойових машин не перевищує ескадрилью.

А-50

Зі знищеної російської авіації за два роки повномасштабної війни найжирнішою ціллю став, звичайно ж, літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ) А-50.

Ці літаки забезпечують контроль повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією, завдяки чому російські окупаційні війська отримують у реальному часі інформацію про присутність у повітряному просторі України тактичної авіації ПС ЗСУ, фіксують пуски ракет з української сторони, уточнюють цілевказівку для завдання бомбових та ракетних ударів. Також збільшується дальність ураження комплексів ППО ЗРС С-400.

Літаки А-50 є важливим складником в отриманні розвідувальної інформації та наведенні російських ударів по Україні. Але є нюанс. Цих літаків дуже мало.

ДРЛВ А-50 вироблялися з 1985 року, але сьогодні у Росії немає як їхнього виробництва, так і можливості повноцінного, комплексного ремонту.

Усього таких літаків у складі ПКС РФ – дев’ять, з яких один перебуває на дуже довгій, практично нескінченній модернізації, два в черзі на регламентні ремонтні роботи, один отримав пошкодження ударним дроном радіотехнічного комплексу "Джміль" у Білорусі і досі не відремонтований (і навряд чи буде), а два були збиті з початку 2024 року.

Вартість одного такого літака оцінюється в середньому в $400 млн, але з урахуванням їхньої рідкості та неможливості виробництва можна множити на два. Тобто втрата А-50 для Росії – це збитки щонайменше на мільярд доларів.

Висновки

На початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія втратила найбільшу кількість літаків за всю свою історію. Але тепер, через два роки, втрати країни-агресорки стають катастрофічними не стільки кількісно, скільки репутаційно і стратегічно.

Росія втрачає унікальні, дорогі літаки у глибокому тилу, а її тактична авіація в нібито безпечній зоні перебуває аж ніяк не в безпеці.

Росію у 2022 році витиснули з північно-західного сектору Чорного моря, а 2023 року погнали з Севастополя до Новоросійська. 2024 року Україна займеться видавлюванням зі свого повітряного простору, над тимчасово окупованими територіями та частково з російської тилової зони авіації ворога. І, треба визнати, початок покладено дуже успішний.

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