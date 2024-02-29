Світло для обраних та інші фейки. Якими спецопераціями РФ намагається послабити українську енергетику

Енергетика – вкрай сприятливе поле для ворожих IПСО, пише економiст Андрiан Прокiп. Запобігти цьому, на його думку, просто — бути чесними із самим собою та говорити правду про проблеми в енергетиці і можливості їх вирішення.

ЕНЕРГЕТИКА – СПРИЯТЛИВЕ ПОЛЕ ДЛЯ ВОРОЖИХ ІПСО

Сьогодні Дмитро Тужанський опублікував пост, як зранку росіяни розгорнули чергову ІПСО з розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями. Зрештою, нічого нового, адже інформаційні операції,зокрема із використанням ворожих агентів — один із ключових методів ворога у веденні війни. Але черговий раз, спало на думку, що енергетика – одна із ключових сфер для них для здійснення ІПСО. Інформаційні операції йшли нога в ногу із обстрілами енергетичної інфраструктури. Це вже не згадуючи, що у минулому енергетика піддавалась кібератакам, деякі із яких призводили до масштабних відключень, як це було із деякими обленерго та "Укренерго" у 2016 році.

У нещодавньому великому матеріалі Washington Post, де йшлось про масштабну російську ІПСО, не обійшлось й без енергетики, через яку теж намагались розколювати суспільство та сіяти недовіру. При цьому, інформаційна кампанія почалась ще до масових обстрілів електроенергетичної інфраструктури. Основні меседжі та наративи, згадані у матеріалі:

"світло для обраних": начебто були споживачі, яким електропостачання не вимикали саме тому, що вони якісь особливі та обрані. Маніпуляції та спекуляції, що критична інфраструктура була без електропостачання в той час, як, начебто, представники влади були в теплі та зі світлом;

вкиди, начебто авторства офіційних осіб, що Київ та обласні центри можуть не пережити зиму та залишаться без газу, тепла, води до весни;

розгони наративу про начебто цілковиту неготовність країни до зими (ще з 2022 року);

спекуляція у західних ЗМІ стосовно "Укрнафти" і "Укртатнафти".

При цьому, зрозуміло, що явно не всі методи ІПСО в енергетиці потрапили до матеріалів Washington Post. Зокрема, там немає згадки про кампанію, яка була розгорнута в соцмережах взимку 2022-2023 років, коли армія ботів розганяла меседж, що начебто, зовсім не обстріли є причиною відключень електроенергії по усій країні, а начебто те, що уряд намагається заробити якомога більше, експортуючи електроенергію до Європи, і тому скорочує поставки для населення та підприємств. Ці ж боти закликали до масових протестів.

ІПСО щодо енергетики, як і інші, спрямовані на підрив єдності у суспільстві

Росіяни завжди через ІПСО намагались розколювати суспільство і країну. Загадати лише карту із трьома сортами українців перед виборами 2004 року. Брехня про те, що є обрані, яким не відключать світло — лише один із прикладів спроби розколювати.

Обстріли та відключення мали посіяти зневіру. А ІПСО мала зародити недовіру. Ми мали відчути себе спустошеними, приреченими та обманутими. Що ж, тоді ворогу цього не вдалося, але вони не зупинялися (та і зараз не зупинились).

Про іншу спробу внести розкол на основі проблем енергетики та обстрілів я писав кілька тижнів тому, коли мала місце активізація ударів по енергетичній інфраструктурі у прифронтових регіонах, передусім Дніпропетровщинi та Харківщинi. Якщо у прифронтових регіонах почнуться серйозні труднощі з електропостачанням, а у інших регіонах їх не буде, то варто очікувати вкидів, спрямованих на спробу розсварити тилові і прифронтові регіони.

Енергетика – вкрай сприятливе поле для IПСО.

Проблема в тому, що питання енергетики у нас завжди були сприятливим ґрунтом для маніпуляцій. Велика частина громадян завжди вважала, що тарифи несправедливі, а власники чи бенефіціари енергетичних компаній наживаються на споживачах (а тут ще й з’являлись адепти тотальної націоналізації). Звісно, в таких умовах громадянин легко повірить, що є таємний план як його, маленького українця, хочуть надурити. На жаль, десятиліття популістських закидів зі сторони окремих політиків не могли минути без сліду. Питання енергетики стало дуже чутливими для багатьох верств населення, а відтак зробило її родючим ґрунтом для вкидів.

Нещодавно, коли уряд скасував мораторій на відключення споживачів за борги, цю тему почали розхитувати численні неавторитетні сайти у нас. Традиційними були меседжі про те, що олігархи наживаються, а уряд безчинствує. Між рядками, знову ж таки були заклики до протесту. Але цікаво, що цю ж тему піднімали і запоребрикові ЗМІ, що наводило на думку про те, що ворожі сили докладаються до ІПСО у нашому інформаційному полі.

Мета ворожої ІПСО може збігатися з інтересами окремих внутрішніх гравців

Інколи траплялось так, що інтереси ворожої ІПСО збігалися з інтересами окремих гравців в Україні. До прикладу, якщо мова йшла про отримання державного контролю на "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", то природно, що український власник цього активу теж був зацікавлений у інформаційних вкидах. Це могли бути, наприклад, вкиди про неефективність управління націоналізованими активами.

Проблеми енергосектору – подарунок ворожим ІПСО

В енергосекторі проблем більш ніж достатньо. Їх було багато і до вторгнення, але масштабні воєнні дії та ворожа кампанія енергетичного терору лише поглибила проблеми. І це спрощує можливості для маніпулювання. Адже коли є проблеми, то значно простіше перекручувати факти про причини цих проблем.

Запустити ворожу інформаційну кампанію на пустому місці довго, дорого і складно. І природно те, що вони моніторять усі процеси, які у нас відбуваються. Це дуже добре видно навіть по їхніх галузевих медіа, де інформація про наш енергосектор подається швидко і часто з потрібним перекручуванням. А якщо у нас вже є назріла проблема, то її легко використати для розгону потрібних меседжів і сіяння зерна зневіри.

Який рецепт, щоб хоч трохи запобігати ворожим ІПСО? Мабуть, бути чесними із самим собою та говорити правду про проблеми в енергетиці і можливості їх вирішення.

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